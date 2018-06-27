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CK Enerji Boğaziçi Elektrik’ten abonelik sürecinde kolaylık

- Yapı Kayıt Belgesi alan elektrik tüketicilerinin abonelik süreçlerini başlatabilmeleri için hazırlıklar tamamlandı

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’ten abonelik sürecinde kolaylık

İSTANBUL (AA) – CK Enerji Boğaziçi Elektrik tarafından, Yapı Kayıt Belgesi alan elektrik tüketicilerinin abonelik süreçlerini başlatabilmeleri için tüm hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, yeni düzenlemeyle imar ve iskan sorunu olan binalara Yapı Kayıt Belgesi verilerek su, elektrik ve doğalgaz bağlanmasına olanak tanınmasının ardından, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda kapsama giren yapılar için elektrik tüketicilerinin abonelik işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebileceği belirtildi.

Yapı Kayıt Belgesi'ne sahip tüketicilerin abonelik işlemlerinin "Tıkla Abone Ol" uygulamasıyla kolaylaştırıldığı aktarılan açıklamada, tüketicilerin internet sayfasından başvurularını hızlıca yapabilmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki binalarına Yapı Kayıt Belgesi alan elektrik tüketicilerinin öncelikle dağıtım şirketiyle bağlantı anlaşması imzalaması gerektiğine dikkati çekerek, "Bağlantı anlaşması olmadan perakende satış sözleşmesi imzalanamıyor. Bu nedenle ilk etapta tüketicinin dağıtım şirketi ile bağlantı anlaşması yapması şart. Tüketiciler, şirketimizle perakende satış sözleşmesi de imzalayarak elektrik aboneliği sürecini başlatmış olacak." ifadelerini kullandı.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, İstanbul'un Avrupa yakasında yaklaşık 4,5 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veriyor.

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