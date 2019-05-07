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CK Enerji müzik ödüllerinin enerji sponsorluğunu üstlendi

ANKARA (AA) - CK Enerji, bu yıl 16'ncısı düzenlenecek "Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri"nin enerji sponsorluğunu üstlendi.Şirketten yapılan yazılı açıklamada, CK Enerji'nin, 9 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek ve...

CK Enerji müzik ödüllerinin enerji sponsorluğunu üstlendi
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ANKARA (AA) - CK Enerji, bu yıl 16'ncısı düzenlenecek "Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri"nin enerji sponsorluğunu üstlendi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, CK Enerji'nin, 9 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek ve birçok kategorideki ödüllerin sahibini bulacağı 16. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri'ne enerji sponsorluğunu üstlenerek programa destek vereceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, şirketin 2016'da başlattığı sosyal sorumluluk projesi "Hayatı Aydınlat" çerçevesinde düzenlenen konserlerden elde edilen gelirle, İstanbul Avrupa Yakası, Antalya ve Sivas'ta toplam 21 akülü sandalye şarj istasyonu kurulmasını sağladığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
CK EnerjiSponsorluk
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