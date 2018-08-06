CK Enerji'de atama

ANKARA (AA) - CK Enerji’de Rekabet Uyum Müdürü olarak atanan Hakan Erek görevine başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de lAkdeniz, Boğaziçi ve Çamlıbel elektrik dağıtım bölgelerinde 7,6 milyon tüketiciye hizmet veren CK Enerji'de, Şubat 2017'den bu yana Rekabet Uyum Direktörü olan Metin Pektaş’ın yerine, Rekabet Kurumu'nda uzman olarak çalışan Hakan Erek getirildi.

Bugün itibariyle göreve başlayan Erek, CK Enerji Yatırım bünyesindeki tüm şirketlerde rekabet hukukuna uyumun kurumsallaştırılması amacıyla faaliyet gösteren Rekabet Uyum Müdürlüğü yöneticisi oldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2012’de mezun olan Erek, ayrıca ekonomi programını da bitirdi.

Rekabet Kurumu'nda 2013-2018 yılları arasında uzman olarak görev yapan Erek, ağırlıklı olarak elektrik, gaz, petrol ve kimya pazarlarındaki antitröst, birleşme, satın alma ve özelleştirme konularında çalıştı.

Bu arada, CK Enerji, Rekabet Uyum Birimi ile rekabet kurallarına uyumu, başta "saha" olmak üzere şirketler içerisinde her seviyede izlemeye özen gösteriyor.

