CK Enerji'den çalışanlarına 90 bin saat eğitim

ANKARA (AA) – CK Enerji, 2018'de 2 bin 843 çalışanına yaklaşık 90 bin saat eğitim verdi.

CK Enerji'den yapılan açıklamaya göre, şirketin kurum hedefleri ve stratejileri doğrultusunda çalışanların mesleki bilgi becerileri ile kişisel ve yönetsel yetkinliklerini geliştirerek iş sonuçlarına katkı sağlama amacıyla kurduğu CK Akademi eğitimleri kapsamında geçen yıl 2 bin 843 çalışanına yaklaşık 90 bin saat eğitim verildi.

Açıklamaya göre, CK Akademi'nin "sahada ilk adım", "sahada güvenli adım" ve "sahada ileri adım" olmak üzere üç modülden oluşan Teknik Okul Programı kapsamında, yedi ayrı gruptan oluşan Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) çalışanlarına toplam 15 bin 152 saat eğitim verildi.

Geleceğin yönetici adayı mühendislerin mesleki, kişisel ve yönetsel becerilerini gerçekleştirmeyi hedefleyen "Enerjisiyle Yıldızlaşan Mühendisler" programı kapsamında ise toplam 2 bin 518 saat eğitim verildi.



Akademi, kurumun başarısı için önemli alanlara odaklanmak üzere tasarlanan, çalışanların daha mutlu ve verimli olmalarının yanı sıra gelişime açık ve güçlü yönlerini tanımalarına destek olan "Yetkinlik Gelişim Kataloğu" programıyla da BEDAŞ çalışanlarını kişisel ve mesleki eğitimlerle destekledi.



