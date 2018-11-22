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CK Enerji’den İTÜ öğrencilerine eğitim

ANKARA (AA) – CK Enerji Regülasyon Direktörü Fidan Öztürk tarafından, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Enerji Enstitüsü öğrencilerine "Elektrik Piyasasında Dağıtım Tarifeleri" konulu bir sunum yapıldı.Şirketten yapılan...

CK Enerji’den İTÜ öğrencilerine eğitim
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ANKARA (AA) – CK Enerji Regülasyon Direktörü Fidan Öztürk tarafından, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Enerji Enstitüsü öğrencilerine "Elektrik Piyasasında Dağıtım Tarifeleri" konulu bir sunum yapıldı.


Şirketten yapılan açıklamada, Öztürk’ün "Enerji Piyasaları Modellemesi" dersini alan yüksek lisans öğrencilerine, elektrikte tarifeyi oluşturan parametreler hakkında bilgi vererek hesaplamalarla ilgili örnekler paylaştığı belirtildi.

Açıklamada, bünyesinde bulunan Enerji Bilim ve Teknoloji yüksek lisans ve doktora programı ile Radyasyon Bilim ve Teknoloji yüksek lisans programları kapsamında öğrencilerini profesyonel iş hayatına hazırlayan enstitünün, eğitimlerde sektörde uzmanlaşmış isimlerden de destek aldığı kaydedildi.


CK Enerji, Türkiye'nin üç bölgesinde yedi ilde 7,6 milyon elektrik tüketicisine hizmet veriyor.

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