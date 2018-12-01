CK Enerji'den Taksim'e akülü sandalye şarj istasyonu

ANKARA (AA) - CK Enerji çalışanlarının destek verdiği ‘Hayatı Aydınlat Konserleri’nden elde edilen gelirlerle kurulan akülü tekerlekli sandalye şarj istasyonlarına Taksim'de bir yenisinin daha eklendiği bildirildi.

CK Enerji'den yapılan açıklamaya göre, Taksim'de kurulan akülü tekerlekli sandalye şarj istasyonu ile İstanbul Avrupa Yakası’nda bu türdeki şarj istasyonu sayısı 14'e yükseldi.

Taksim Meydanı'nda 1 Aralık Cumartesi günü düzenlenen törenle açılan istasyonla, akülü tekerlekli sandalye kullanan bedensel engellilerin akülü tekerlekli sandalyelerini ücretsiz şarj edebilecekleri belirtilerek, şirketin istasyonları artırma hedefine değinildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, şunları kaydetti:

"Bedensel engelli vatandaşlarımızın hayatın içinde yer alması hedefi ve çalışanlarımızın desteğiyle başlayan projemizin ulaştığı nokta bize büyük bir mutluluk veriyor. Hayatı Aydınlat Projesi kapsamında bugüne kadar biri CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürlüğünün önünde, 12’si metro duraklarında olmak üzere 13 akülü sandalye şarj istasyonu kurduk. Beyoğlu Belediyesinin verdiği destekle bugün Taksim’de devreye aldığımız istasyonla sayı 14’e ulaşmış oldu. Hedefimiz 2019 sonuna kadar İstanbul Avrupa Yakası’ndaki akülü sandalye şarj istasyonu sayısını 25’e çıkarmak. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli kardeşlerimizin bu küçük hediyeden mutlu olması, onların hayatının kolaylaşması bizi de çok mutlu edecek.

Bakal, toplam 13 akülü sandalye şarj istasyonu ile metro hattında 54 kilometre, metrobüs hattında da 52 kilometrelik bir alanı engelsiz yaşamın içine aldıklarını ifade ederek, toplam 106 kilometrelik alanda engellilerin akülü şarj istasyonlarına ulaşabileceğini bildirdi.

Bakal, 2019 sonuna kadar devreye alınacak akülü sandalye şarj istasyonlarının tramvay hatlarındaki 32,7 kilometrelik alanı kapsayacağını aktararak, "Böylece 2019 sonunda engelli vatandaşlarımız metro, metrobüs ve tramvay hatları üzerindeki 25 akülü sandalye şarj istasyonu ile yaklaşık 140 kilometrelik bir güzergahta, enerji kesintisi sorunu yaşamadan akülü sandalyeleri ile yol alabilecek.” değerlendirmesinde bulundu.