Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Trabzon Hazine ve Maliye Berat Albayrak Ahmet Genç
HUAWEI’nin Türkiye’de çekilen ilk reklam filmi yayınlandı
HUAWEI’nin Türkiye’de çekilen ilk reklam...
Sıfır faizle ev
Sıfır faizle ev
Otomotiv yine lider
Otomotiv yine lider
219 ülkeye ihracat
219 ülkeye ihracat
Satış rekoru kırdı
Satış rekoru kırdı

CK Enerji'nin akülü sandalye şarj istasyonu sayısı 17'ye çıktı

- İstanbul Avrupa Yakası’ndaki Yenikapı, Sanayi Mahallesi ve Başakşehir metro duraklarına akülü sandalye şarj istasyonları kuruldu - Engelli vatandaşların enerjisiz kalmadan Avrupa Yakası’nda dolaşabileceği hat uzunluğu 122 kilometreye çıktı

CK Enerji'nin akülü sandalye şarj istasyonu sayısı 17'ye çıktı
banner17

ANKARA (AA) - CK Enerji’nin Hayatı Aydınlat projesi çerçevesinde geliştirilen ve engellilerin hayatını kolaylaştıran akülü sandalye şarj istasyonu sayısı 17'ye yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamada, İstanbul Avrupa Yakası’nda 14 olan istasyon sayısının Yenikapı, Sanayi Mahallesi ve Başakşehir metro duraklarına kurulanlarla birlikte 17’ye çıktığı belirtildi.

Devreye giren 3 yeni istasyonla birlikte engelli vatandaşların enerjisiz kalmadan Avrupa Yakası’nda dolaşabileceği hat uzunluğunun da 122 kilometreye çıktığı aktarılan açıklamada, söz konusu hat uzunluğunun 2019 yılı sonuna kadar 140 kilometreye ulaşacağının bilgisi verildi.

Bu amaçla akülü sandalye şarj istasyonu sayısının metro, metrobüs ve tramvay hatları üzerinde 25’e çıkarılmasının planlandığı belirtilen açıklamada yeni istasyonlara ilişkin, "Akülü sandalye şarj istasyonlarına bu yıl 5’i İstanbul Avrupa Yakası, 1’i Sivas ve 2’si de Antalya’da olmak üzere 8 tane daha eklenmiş olacak." ifadelerine yer verildi.

2018 yılı sonuna kadar İstanbul Avrupa Yakası’nda kurulan akülü sandalye şarj istasyonlarıyla İstanbul’da metro hattında 54 kilometre, metrobüs hattında da 52 kilometre olmak üzere toplamda 106 kilometre kapsam altına alınmıştı.

CK Enerji çalışanlarının desteğiyle 2016 yılında hayata geçirilen Hayatı Aydınlat isimli sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde düzenlenen konserler ve sponsorlardan elde edilen gelirle, akülü sandalye şarj istasyonları kurulmaya başlandı. Hayatı Aydınlat Konserleri'nin 7’si İstanbul’da, 1’i de CK Enerji Çamlıbel Elektrik’in ev sahipliğinde Sivas’ta yapıldı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Akülü Sandalye şarj IstasyonuCK Enerji
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1