CNR Holding ABD, Afrika ve Balkanlara açılıyor

İSTANBUL (AA) - CNR Holding İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut, holding olarak yurt dışına açılmanın gündemlerinde olduğunu belirterek, Balkanlar, Afrika ve ABD'de önemli girişimlerde bulunacakalrını bildirdi.

CNR Holding'ten yapılan açıklamaya göre, holding şirketlerinden İstanbul Fuarcılık, ticari ortakları ile sektörel buluşmalarını sürdürüyor. İstanbul'da CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem'in ev sahipliğinde bugün gerçekleştirilen toplantıda, holding yöneticileri ile Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) yöneticileri ve üyeleri bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Bulut, her yıl düzenledikleri 50'den fazla fuarla sektörlere, Türk ekonomisine ve ihracatçılara hizmet ettiklerini bildirdi.

Geçen yıl düzenledikleri fuarlara yurt dışından 278 bin yabancı alıcı getirdiklerini aktaran Bulut, bu yıl ve gelecek dönemde söz konusu rakamın artarak süreceğini kaydetti.

Bulut, ev tekstili sektörü ile birlikte düzenledikleri EVTEKS İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı'nın gelecek yıl 25'incisini gerçekleştireceklerini hatırlatarak, "10 bin metrekare alanla başladığımız fuar, bugün 150 bin metrekare alanda ve binden fazla katılımcı firma ile hayata geçiriyoruz. 10 binden fazla yabancı alıcının ziyaret ettiği fuar için uzunca bir bekleme listesi de oluştu." ifadelerini kullandı.

CNR Holding olarak yurt dışına açılmanın da gündemlerinde olduğunun altını çizen Bulut, konuyla ilgili Balkanlar, Afrika ve ABD'de önemli girişimlerde bulunacaklarını vurguladı.

Bulut, "Bu yıl eylül ayından başlayarak Balkanlar ve Afrika'dan alım heyetlerini Türkiye'ye getirmek için bağlantılar yaptık. Alım heyeti organizasyonu için önce Etiyopya'ya çıkarma yapacağız. Önümüzdeki yıl da ABD'nin Miami ketinde ev tekstili ve mobilya fuarı düzenleyeceğiz. Türk firmaları bu fuarlarla ABD ve Güney Amerika pazarına açılacak, böylece yeni pazarlar ve müşterilerle buluşacak." değerlendirmesinde bulundu.





- "Türk ürünleri birçok ülkede tercih ediliyor"









Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Başkanı Ali Sami Aydın ise sektörün dünyada önemli bir yere sahip olduğunu bildirdi.

Başta ABD ve Uzak Doğu olmak üzere Türk ürünlerinin birçok ülke tarafından özellikle tercih edildiğini vurgulayan Aydın, bunda CNR ile yaptıkları fuarların etkisinin büyük olduğunu aktardı.

Aydın, ev tekstili sektörü olarak geçen yıl 3 milyar dolarlık ihracat rakamını yıl sonunda 3,3 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini kaydederek, "EVTEKS Fuarı ile büyük başarı yakaladık. Eylül ayında düzenlenecek olan Home&Tex Fuarı’nda da birçok yeniliğe imza atacağız. Dövizin yükselmesi, iç piyasanın belli bir oranda daralma ihtimali göz önüne alındığında ihracatın çok önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Home&Tex Fuarı da ihracat yapmamız için bize yeni fırsatlar sunacak." ifadelerini kullandı.

