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CNR Holding CEO'su Ali Bulut, 23 Nisan'da yerini oğluna bıraktı

İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı EVTEKS'in açılış konuşmasını, açılışının bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle, CNR Holding CEO'su Ali Bulut'un yerine oğlu Sarp Bulut yaptı.

CNR Holding CEO'su Ali Bulut, 23 Nisan'da yerini oğluna bıraktı
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Ev tekstili sektöründe dünyanın en büyük iki fuarından biri olan İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı (EVTEKS), bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelen salı günü CNR Expo Yeşilköy'de 25. Kez kapılarını açtı.

EVTEKS'in açılış konuşmasını, açılışının bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle, CNR Holding CEO'su Ali Bulut'un yerine oğlu Sarp Bulut yaptı.

Konuşmanın başlarında heyecanlı olduğunu belirten Bulut, EVTEKS'te konuşma yapmanın kendisine deneyim kazandırdığını ifade etti.

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Ali BulutCNR Holding
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