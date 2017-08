Çobanların kullandığı araç için ÖTV muafiyeti önerisi

ANTALYA (AA) - Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, çoban bulmakta zorluk yaşandığını belirterek, "Çobanı nasıl buluruz? Benim cahil bir fikrim var. Bugün taksicilerden araç alımında ÖTV'yi kaldırdılar. Çobanlar için de ÖTV'yi kaldıralım. Devlet ona da destek versin." dedi.

Hayvancılık ve et ticaretinde yaşanan sorunların çözümü amacıyla, Antalya Ticaret Borsasında sektör temsilcilerinin katılımıyla sektör analiz toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, Türkiye'de hayvancılıkla ilgili sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi.

Kırsal kesimdeki hayvancılığın eski günlerine döndürülmesi gerektiğini anlatan Yardımcı, eskiden köylerdeki her evin altında 3-5 inek, 3-5 dana olduğunu ifade etti. Çocukların hayvancılık yapmak istemediğini kaydeden Yardımcı, "Benim iki tane çocuğum var. Kasaplık yapmıyorlar. Benim çocuğuma yaptıramadığım şeyi dışarıda insana nasıl yaptırayım?" diye konuştu.

Avrupa'daki kırsal kesimi görmek için Almanya'ya gittiklerini ve gezdikleri bir çiftlikte anne, baba ve kızlarının tulum giyerek çalıştıklarını ve iş bitiminde de herkesin araçlarına binerek ayrıldıklarını dile getiren Yardımcı, "Avrupa'da çiftçilikte demek para kazanılıyormuş. Türkiye'de ise çoban bulunamıyor. Bunun için Türkiye'de ne yapmalı? Çobanı nasıl buluruz? Benim cahil bir fikrim var. Bugün taksicilerden araç alımında ÖTV'yi kaldırdılar. Çobanlar için de ÖTV'yi kaldıralım. Devlet ona da destek versin. Benim çobanım niye Mercedes'e binmesin?" ifadelerini kullandı.

- "Et ve süt fiyatlarında sıkıntı var"

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ise hayvancılıkta girdi fiyatlarının yüksek olduğunu, et alımında KDV ve hayvan kesim ücretlerinin yüksek olduğunu söyledi. Hayvancılıkta girdi fiyatlarının yüksek olmasının ciddi bir sorun yarattığının altını çizen Alp, "Et ve süt fiyatlarında da ciddi sıkıntı var. Süt varsa et var. Sütü sorunsuz yapabilmemiz için öncelikle hayvancılıkta girdilerin tekrar indirilmesi lazım. Sürdürülebilirlik için bu şart." dedi.

Alp, hayvancılık için verilen destekler ve teşviklerin doğru, ancak yeterli olmadığını savunarak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının destek ve teşvik konusunda radikal kararlar alması gerektiğini belirtti.



Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan da kırmızı et fiyatlarının yüksek olduğunu kaydetti. Hayvancılık sisteminin yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Ayhan, "Avrupa kırmızı et ihtiyacını domuzdan karşılıyor. Bizim bunu yapmamızın imkanı yok. Bunun için yapılacak en önemli şey, küçükbaş hayvancılığa önem verilmeli." dedi.