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Coca-Cola'da Muhtar Kent, bayrağı James Quincey'e devrediyor

Mayıs 2017'den bu yana Coca-Cola Başkanlığı ve Üst Yöneticiliği (CEO) görevini yürüten James Quincey, 14. Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı oldu - James Quincey, Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı 2008 yılından bu yana yürüten Muhtar Kent'ten 1 Nisan 2019 itibarıyla devralacak - Muhtar Kent, Nisan 2019'da emekli olmayı planlıyor

Coca-Cola'da Muhtar Kent, bayrağı James Quincey'e devrediyor
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İSTANBUL (AA) - Coca-Cola Başkanlığı ve Üst Yöneticiliği (CEO) görevini Mayıs 2017’den bu yana yürüten James Quincey, Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.
Coca-Cola'dan yapılan açıklamaya göre, Mayıs 2017'den bu yana Coca-Cola Başkanı ve CEO'su olan Quincey, 14. Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı oldu.
James Quincey, Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı 2008 yılından bu yana yürüten Muhtar Kent’ten 1 Nisan 2019 itibarıyla devralacak.
Coca-Cola Başkanlığı ve Operasyonlar Üst Yöneticiliği (COO) görevini ise 1 Ocak 2019 itibarıyla Brian Smith üstlenecek.


- Dağıtım kamyonundan Yönetim Kurulu Başkanlığı’na

Coca-Cola sistemindeki kariyerine 1978 yılında başlayan Muhtar Kent, Nisan 2019’da emekli olmayı planlıyor.
Coca-Cola’daki ilk günlerinde, dağıtım kamyonunda da çalışan Kent, yıllar içinde birçok görev üstlendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kent, "Yönetim Kurulu Başkanı’nın en önemli görevlerinden biri, iyi planlanmış ve düzenli bir görev devri planlamasının hayata geçirilmiş olmasıdır. Yönetim Kurulu’nun, başkanlığa James’i seçmesinden büyük bir mutluluk duydum. Coca-Cola sistemini bir sonraki düzeye ve önümüzdeki 10 yıla taşımak için doğru lider olduğunu inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- Quincey, şirketin 14. Yönetim Kurulu Başkanı oldu

James Quincey, şirketin 132 yıllık tarihinde 14. Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Coca-Cola bünyesine 1996 yılında katılan Quincey, dünyanın dört bir yanında çeşitli pozisyonlarda bulundu.
Quincey, "Yönetim Kurulu'nun başkanlığa beni layık görmesinden büyük bir onur duydum. Muhtar'ın yıllar boyunca sağladığı akıl hocalığı, teşvik ve içgörüyü takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Coca-Cola Başkanı Ve CEOsu James QuinceyMuhtar Kent
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