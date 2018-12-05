Coca-Cola İçecek'in yeni CFO'su Andriy Avramenko oldu

İSTANBUL (AA) - Coca-Cola İçecek Mali İşler Direktörü (CFO) Andriy Avramenko oldu.

Coca-Cola İçecek'ten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Grubu’nun ana hissedarı olduğu, Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu, Orta Asya ve Pakistan’da faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek’in Mali İşler Direktörlüğü'ne (CFO) Andriy Avramenko seçildi.

1999 yılından beri Coca-Cola sisteminde çeşitli görevlerde bulunan Avramenko, halen Coca-Cola Şirketi Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Grup İş Geliştirme Direktörü ve Coca-Cola Beverages Afrika Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu. Avramenko Coca Cola İçecek’teki yeni görevine 1 Ocak 2019'ta başlayacak.

Ukrayna’da Kiev Devlet Üniversitesi Uluslararası İktisat Bölümü’nden yüksek lisans derecesine sahip olan Andriy Avramenko, kariyerine 1994 yılında Arthur Andersen Kiev ofisinde başladı.

1994 yılında İç Denetçi olarak Coca-Cola Şirketi bünyesine katılan Avramenko, geçen 20 yıl boyunca Coca-Cola Şirketi'nde Birleşme ve Satın Almalar Müdürlüğü, Global Meyve Suyu Tedarik Zinciri Geliştirme Direktörüğü, Hindistan ve Güney Batı Asya Meyve Suyu Kategorisi Genel Müdürlüğü, Strateji Genel Müdür Yardımcısı ve Gazsız İçecekler Genel Müdürlüğü ile Avrasya ve Afrika Bölgesi'nden Sorumlu Birleşme ve Satın Almalar Grup Direktörlüğü görevlerini yürüttü.



