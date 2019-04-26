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Coca-Cola ramazan kampanyası

- Coca-Cola, Fanta ve Sprite’nin promosyonlu 2,5 litrelik pet şişelerinin beyaz renkli kapaklarından 2 adet getiren tüketiciler, 1 litrelik Coca-Cola Fanta, Sprite, Fuse Tea, Cappy Limonata ürünlerinden tercih ettiklerini alabilecekler

Coca-Cola ramazan kampanyası
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İSTANBUL (AA) - Coca-Cola, geçen yıl yoğun ilgi gören "2 kapak getirene, istediği 1 Litre Hediye" kampanyasını bu yıl da devam ettiriyor.

Coca-Cola'dan yapılan açıklamaya göre, her yıl ramazan ayına özel kampanyalar düzenleyen Coca-Cola, geçtiğimiz yıl yoğun ilgi gören "2 kapak getirene, istediği 1 Litre Hediye" kampanyasını bu yıl da devam ettiriyor. Kampanya kapsamında milyonlarca hediye Coca-Cola ürünleri çeşidini tüketicilere sunuluyor.

Coca-Cola, Fanta ve Sprite 2,5 litrelik pet şişelerin promosyonlu beyaz renkli kapaklarından 2 adet toplayan tüketiciler, kapakları kampanyaya katılan satış noktasına götürerek, kampanya kapsamında olan Coca-Cola, Coca Cola Şekersiz, Fanta, Fanta Limon-ta, Sprite, Fuse Tea Şeftali, Fuse Tea Limon, Fuse Tea Karpuz, Fuse Tea Mango Ananas veya Cappy Limonata ürünlerinden istediği 1 litrelik pet şişe ürününü hediye olarak alabilecek. Ramazan kampanyası 30 Haziran 2019 tarihine kadar devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Coca-ColaRamazan Kampanyası
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