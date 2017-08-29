Çocuk yaşta evlendirilip geldiği Ankara'da patron oldu

ANKARA (AA) - YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çorum'da 13 yaşında evlendirildikten sonra Ankara'ya gelen, iki çocuğunu okutmak için temizlikten sekreterliğe, muhasebecilikten evde yemek yapmaya kadar birçok işte çalışan Nesibe Aydın, ikinci şubesini de açtığı mantı dükkanıyla kendi işinin patronu oldu.

İlk parasını 7 yaşında okula gidebilmek için besledikleri tavukların yumurtasını satarak kazanan Nesibe Aydın'ın (36) ilkokulu bitirmesinden sonra babası felç oldu. Maddi imkansızlar dolayısıyla kardeşleri yurda verilen Aydın da henüz 13 yaşındayken evlendirildi.

İki çocuk annesi Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlendikten sonra Ankara'da bir süre eşinin ailesiyle yaşadığını söyledi.

"Ben anne baba olarak onları bildim ama gelin olduğum için itilip kakıldım, her işi ben yapmak zorunda kaldım. O zamanlar 'gelinlik' yaptırılıyordu. Her şeyi yapa yapa beceri kazandım." diyen Aydın, kızını 14, oğlunu 16 yaşında doğurduğunu, uzun süre gecekonduda oturduklarını anlattı.

Bu sırada eşinin kazancı yetersiz kaldığı için çalışmaya karar verdiğini ve evlere temizliğe gittiğini belirten Aydın, daha sonra uzun süre çeşitli firmalarda sekreterlik ve muhasebe bölümlerinde çalıştığını, bu sırada dışarıdan ortaokulu bitirip liseye başladığını ve birçok kursa gittiğini ifade etti.

Bu süreçte yurttan çıkıp yanına yerleşen iki kardeşine de baktığını dile getiren Aydın, kazancı yetmediği için ek iş olarak "Tencereni getir yemeğini götür" sloganıyla evde mantı ve yemek yapmaya başladığını kaydetti.

Daha sonra muhasebecide çalışırken istifa ederek kendi işinin patronu olmaya karar verdiğini bildiren Aydın, Balgat semtinde 35 metrekarelik mantı dükkanı açmasının hikayesini şöyle anlattı:

"KOSGEB girişimcilik belgesini almıştım. O da bana güç verdi ama ilk başta o belgeyle dükkanı açmadım. Borçla, banka kredisiyle, dişimle tırnağımla açtım. Gece yarılarına kadar mantı büktüm. İlk bir yılım çok zor geçti. Bir yıl dolmasına son bir hafta kala parayı almaya karar verdim ancak projemi yazdırmak için uzmana verecek param yoktu. Projemi internetten araştırarak kendim yazdım. Projem ilk onaydan geçti, kurula girdim. Oradaki uzman sayesinde paramı KOSGEB'den aldım. Bu paranın çok büyük desteği oldu bana. Dükkanı onun sayesinde canlandırdık. Vergi ve Bağkur borçlarımı ödedim, reklam yaptım, daha rahat nefes aldım. KOSGEB'den 20 bin liralık daha hibe aldım."

- Ev kadınlarına da istihdam sağlıyor

Yaptığı yemeklerde kullandığı salçayı, yoğurdu kendisinin yaptığını bildiren Aydın, yemeklere koyduğu tüm ürünleri köylerden temin ettiğini, bunların organik olmasına özen gösterdiğini söyledi.

Yeni ve değişik yemekler de denediğini dile getiren Aydın, "Yorgunluk umrumda değil, beğenilince daha fazla çalışıyorum. Evde oturup televizyon izleyeceğime hamur yoğuruyorum." dedi.

Ev kadınlarına da istihdam sağladığını ifade eden Aydın, hamuru ve içini hazırlayıp verdiği iki kadının evlerinde, bir kadın ile üniversiteden mezun kızının ise dükkanında kendisine yardımcı olduğunu belirtti.

Yakın zamanda aynı bölgede mantı dükkanının ikinci şubesini açtığını anlatan Aydın, haftada 100 kilogram mantı yaptığını, bu nedenle mesaisinin evde de devam ettiğini kaydetti.

Aydın, kendisi gibi aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen ev kadınlarına, "Bana ailemden kimse yardım etmedi. Benim aldığım devlet hibesiydi. Bana yardım eden devlet. Ev kadınları korkmasınlar, yapmak istiyorlarsa yapsınlar. Önce evde çalışmaya başlasınlar, yaptıklarını internetten satabilirler." diye seslendi.