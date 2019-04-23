Çocuklar, Anadolu'da zeka gücü ile geleceğin robotlarını tasarlıyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in 3 yıl önce hayata geçirdiği, üstün yetenekli çocuklara yönelik eğitim programı Zeka Gücü, Türkiye'nin gururla sergilediği projeleri üretmeye devam ediyor.



Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, çocukları geleceğin dünyasına hazırlamak, ilgi, yetenek ve becerileri doğrultusunda yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen Zeka Gücü Projesi, Türkiye'nin 27 ilinde 33 teknoloji laboratuvarıyla yola devam ediyor. Ulusal ve uluslararası birçok ödüle layık görülen yüzlerce projeyle çocuklar geleceğin robotlarını tasarlıyor, Türkiye'nin teknoloji üretme hedefine katkı sunuyor.



Sağlanan imkanlarla büyük başarılara imza atan çocukların projelerine daha fazla destek olmayı hedefleyen Turkcell'in, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırladığı reklam filminde, Zeka Gücü'nün başarılı çocukları ve onların ürettiği projeler başrolde yer aldı.

Filmde, Afyon Dumlupınar BİLSEM öğrencilerinin tasarladığı "Radyo Frekansında Flex Sensörlü Robotik El Projesi", Sivas BİLSEM'li çocukların geleceğin teknolojilerine yön verecek robotu hayata geçirdiği "YİĞİDO İnsansı Robot" projesi ile Antalya BİLSEM öğrencilerinin tasarladığı "Zihin Kontrollü Ev Projesi" yer alıyor.

