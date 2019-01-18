İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl ikinci sayısını hazırladıkları "Ali'nin Enerji Serüveni" dergisiyle çocukları enerji konusunda bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Çocuklarımızın bir enerji dedektifi olmasını arzu ediyoruz. Yeri geldiğinde büyüklerini evde uyarabilsin, sosyal ortamlarda bu konuları denetleyebilsin diye. Çocukken bu bilincin başlaması son derece önemli." dedi.

Dönmez, Üsküdar 4. Murat İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen, "2018-2019 Eğitim Öğretim Birinci Yarı Yıl Karne ve Ali'nin Enerji Serüveni Dergisi Dağıtım Töreni"ne katıldı.

Öğrencilerine karnelerini veren Dönmez, bu yıl 4. sınıfı bitirerek ortaokula geçecek öğrencilere ilkokul öğretmenlerinin kolay kolay unutulmadığını anlattı.

Dönmez, öğrencilere enerji kaynakları, bu kaynakların nasıl kullanılması gerektiği ve enerji verimliliği gibi konularda kısa bilgiler verdi. Dönmez, şöyle konuştu:

"Elektrik, gaz var ama en büyük enerji kaynağımız güneş. Bu dergide enerji kaynaklarımızı tanıyacağız. Bir şeyin daha altını çizmek istiyorum, bu kaynakları verimli kullanacağız. Okullarımızda, evlerimizde daha az enerji harcayan cihazları tercih etmemiz lazım. En son bir kamu spotu yayınladık. Orada tasarrufun yolları tavsiye ediliyor. Burada çocuklarımıza aslında büyük görev düşüyor. Bugünün çocuğu ama yarının büyüğü olacak, inşallah bizim yerimizi alacaklar. Dergide bir karakter var. Bu karakter ile enerji kaynaklarını nasıl verimli kullanabiliriz, kaynaklarımız neler gibi konuları çocuklarımıza anlatmaya ve sevdirmeye çalışıyoruz. Muhtemelen zaten bu konuların bir kısmı derslerimizde de işleniyordur. Dergide birtakım küçük testler de var. Hikaye ilerledikçe testler oluyor ve çocuklarımızın bir enerji dedektifi olmasını arzu ediyoruz. Yeri geldiğinde büyüklerini evde uyarabilsin, sosyal ortamlarda bu konuları denetleyebilsin diye. Çocukken bu bilincin başlaması son derece önemli."

Dönmez, Ali'nin Enerji Serüveni'nin yaklaşık 1 milyon adet basıldığını ve bugün 81 ilde 4. sınıf öğrencilerine hediye edileceğini kaydetti.

Öğrencilerin dergiyi tatilde eğlenerek okuyabileceklerini belirten Dönmez, kitabın basımı ve dağıtımında emeği geçen Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlara teşekkür etti.