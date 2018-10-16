Code.yapıkredi, eğitim ve kodlamanın geleceğini bienale taşıdı

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, kodlamayı geniş kitlelere öğretmeyi ve girişimcileri desteklemeyi hedeflediği programı Code.YapıKredi kapsamında düzenlediği Geleceğin Kültürel Kodları Buluşmaları'na devam ediyor.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, buluşmaların üçüncüsü, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen ve bankanın tema sponsorları arasında yer aldığı 4. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Katılımcıları, eğitime ve kodlamaya farklı bir perspektiften bakmaya davet eden etkinliğe 4. İstanbul Tasarım Bienali'nin Beyoğlu'ndaki mekanları arasında yer alan Yapı Kredi Kültür Sanat binası ev sahipliği yaptı. MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, Craftbase Kurucu Ortakları Lemi Orhan Ergin ve Hakan Erdoğan'ın konuşmacı olduğu etkinlik "Kodlama, sokakta mı yoksa bilgisayar başında mı öğrenilir?" başlığı altında gerçekleştirildi.

Code.YapıKredi Geleceğin Kültürel Kodları Buluşmaları'nın üçüncüsünde, bu defa bienalin tasarım ve öğrenme biçimlerinin sorgulandığı temasıyla da paralel olarak "Eğitim Nereye Gidiyor? Evrilir mi, devrilir mi?" ve "Dünyayı yazılımın elinden kim kurtaracak?" sorularının cevapları arandı.



Prof. Dr. Erhan Erkut, geleceğin eğitim tasarımına yönelik konuşmasında, bilgi patlaması, maliyetler, eşitsizlikler, teknoloji ve Z kuşağı ile birlikte eğitimin 21. yüzyılda dönüşüme uğradığını belirtti.

Erkut, nesnelerin interneti, büyük veri, bilimin hızlı gelişmesi ve paylaşım toplumu nedeniyle 1900'lü yıllarda dünyadaki toplam bilginin 100 yılda bir ikiye katlanırken, 2020'de ise bu bilginin 11-12 saatte bir ikiye katlanacağını bildirdi.

Bilginin ezberlenmesi yerine sorgulanması gerektiğini aktaran Erkut, yine bilginin analiz edilmesinin ve kendi kendine öğrenme yöntemlerinin öğretilmesinin önemine vurgu yaptı.

Erkut, "Eğitim; daha demokratik bir ortamda, daha fazla sorgulamaya yönelten, öğrencilerin yaparken öğrenmelerini sağlayan ve herkese açık online eğitim araçlarını kullanarak kendimizi geliştirmeye teşvik edici bir yapıya dönüşmeli." değerlendirmesinde bulundu.





- "Dünyayı öğrenmek için kodla"





Craftbase Kurucu Ortakları Lemi Orhan Ergin ile Hakan Erdoğan ise birlikte sunum gerçekleştirdiler. Ergin, burada yaptığı konuşmada, kodlamanın, 7'den 70'e herkesin kendi imkanlarıyla ya da bir eğitim kurumu içerisinde öğrenebileceği bir yetkinlik olduğunu bildirdi.

Matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilimlerin yanı sıra kodlamayı öğrenmenin de analitik düşünce sistemini kavramak açısından faydalı olduğunu aktaran Ergin, kodlama bilgisinin yaratıcı düşünce ile birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ergin, hedefin, kurulan yazılım sisteminin yıllarca ayakta kalması olduğunu belirterek, kodlama ile yazılım dünyasına adım atan bireylere, başarılı bir yazılımcı olmanın yolunu tarif ederken, "Dünyayı öğrenmek için kodla." ifadesini kullandı.

