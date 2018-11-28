ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, "Atalarımızdan bize miras kalan kültürel ve milli değerlerimiz hem bizim için birer emanet hem de gelecek nesillerimiz için korunması gereken kıymetlerimizdir." dedi.

Dönmez, Türk Patent ve Marka Kurumu'nda (TÜRKPATENT) düzenlenen Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Takdim Töreni ve Sergisi'nde yaptığı konuşmada, pek çok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapan Türkiye'nin müthiş bir coğrafi işaret zenginliğine sahip olduğunu söyledi.

Katma değeri yüksek olan coğrafi işaretlerin, ülkenin Gayri Safi Milli Hasılası için önemli olduğunu belirten Dönmez, "Atalarımızdan bize miras kalan kültürel ve milli değerlerimiz hem bizim için birer emanet hem de gelecek nesillerimiz için korunması gereken kıymetlerimizdir." ifadesini kullandı.

Dönmez, coğrafi işaretlerin tüketiciler açısından önemine işaret ederek, bunlara yönelik olumlu tüketici algısının zarar görmemesi için tescil mekanizmasının önemli olduğunu dile getirdi.

TÜRKPATENT'in ürünlerin tescili konusunda görevini layıkıyla yerine getirdiğini söyleyen Dönmez, şöyle devam etti:

"Bu ürünlerin hem geçmişten gelen özellikleri hem de kaliteleri güvence altına alınmakta ve ticarileşmelerinin sağlanması için fırsat yakalanmaktadır. Aldığımız patentler, tesciller, faydalı modeller, ticarileşmeye yeterince dönememektedir. Bakanlık olarak bunun üzerinde hassasiyetle çalışıyoruz. Sınai Mülkiyet Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle coğrafi işaret alanında önemli avantajlar sağlandı. Bugüne kadar geçen zaman içinde bu alanda gerçekleştirilen çalışmalar da bunu gösterdi."

Coğrafi işaret olarak tescillenen ürünlerin perakende sektörü açısından da önemli olduğunu belirten Dönmez, bu ürünlerin mağazalarda daha fazla yer alması gerektiğini ifade etti.

- "Coğrafi işaretlerin ülke ekonomisine katkı sunması için çalışıyoruz"

TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan da "İnsanımızın, toprağımızın, kültürümüzün, tarihimizin değerlerinden olan Kars balı, Amasya çiçek bamyası ve Bursa siyah incirinin de aralarında bulunduğu 23 coğrafi işaretimiz vereceğimiz belgelerle koruma altına alınacak. Bu tescillerle birlikte tescil sayımız 385'e ulaşmış olup, halen 410 başvurumuzun işlemleri devam ediyor." dedi.

Coğrafi işaretle benzerlerinden farklılaşmış ürünlerin koruma altına alındığını söyleyen Asan, Türkiye'nin sahip olduğu coğrafi işaret potansiyelini katma değere dönüştürmek, ülkenin ekonomisine ve ihracatına katkı sunmak amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin coğrafi işaretler alanında iyi bir noktaya gelmesini hedeflediklerini vurgulayan Asan, kurum olarak bağlı bulundukları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle birçok bakanlıkla çeşitli iş birliği projeleri yürüttüklerini aktardı.

Avrupa Birliği Komisyonu ile iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilen toplantılara değinen Asan, şunları kaydetti:

"Coğrafi işaretlerimizin ihracat gelirlerimize daha fazla katkı sağlayabilmesi açısından yurt dışı pazarlarda korunması önem arz etmekte. Coğrafi işaretlerimizin katma değerlerinin artırılması ve ihracat potansiyeli olan ürünlerimizin yurt dışı pazarlara avantajlı girmesini temin etmek için coğrafi işaretlerimizin AB'de tescili gerekmektedir."

Asan, Malatya kayısısı, Gaziantep baklavası ve Aydın incirinin AB'de tescilli olduğunu, 14 ürünle ilgili olarak da başvuru sürecinin devam ettiğini bildirdi.











