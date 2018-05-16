ANKARA (AA) - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, bugün itibarıyla 343 coğrafi işaretin tescil edildiğini ve 419 başvurunun işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

Asan, TÜRKPATENT'te düzenlenen "Coğrafi İşaretlerin Uluslararası Tescili Semineri"ne katıldı.

Kurum olarak coğrafi işaretler konusunda çok aktif bir yılı geride bıraktıklarını belirten Asan, 343 coğrafi işaret tescilinin yanında, 419 işlemleri devam eden başvurunun bulunduğunu söyledi.

Asan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunda 3 coğrafi işaretin tescil edildiğini, 13 başvurunun ise inceleme aşamasında olduğunu bildirdi.

Yılın ilk çeyreğinde de coğrafi işaret tescillerinin hızla devam ettiğini vurgulayan Asan, yılı 100'ün üzerinde tescille tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Asan, Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığının yürüttüğü çalışmaların önemine işaret ederek, bu konudaki kapasitelerini her geçen gün daha fazla güçlendirdiklerini kaydetti.

- "Lizbon Sistemi'ne katılmamız için davetler geldi"

Asan, Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında, coğrafi işaretler konusunda 28 ülkenin imzaladığı Lizbon Anlaşması'na dayalı Lizbon Sistemi'ne Türkiye'nin de katılmasının ele alındığını belirterek, "Lizbon Sistemi'ne katılmamızla ilgili zaman zaman davetler geldi. Biz de Türkiye olarak bu konuyu masaya yatırdık ve ülkenin Lizbon Sistemi'ne dahil olması konusuna çalışıyoruz." dedi.

AB Komisyonu ile ilgili çalıştıkları konular olduğunu ifade eden Asan, coğrafi işaretlerin karşılıklı daha hızlı tescil edilmesi için gayret ettiklerini bildirdi.

Seminer, Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanı Hakan Kızıltepe ve AB Temsilcisi Catherine Combette'nin sunumlarıyla sona erdi.