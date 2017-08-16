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Coğrafi işaretli ürün taklitlerini engelliyor

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: - "Bir ürün tutarsa hemen o ürünün taklitlerini çıkarıyorlar. Coğrafi işaret, ürünün o yörede yetiştiğinin kanıtı oluyor, taklitlerinden koruyor ve etkin bir denetim yapılabilmesine imkan sağlıyor"

Coğrafi işaretli ürün taklitlerini engelliyor

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, coğrafi işaretli ürünlerin önemine vurgu yaparak, "Bir ürün tutarsa hemen o ürünün taklitlerini çıkarıyorlar. Coğrafi işaret ürünün o yörede yetiştiğinin kanıtı oluyor, taklitlerinden koruyor ve etkin bir denetim yapılabilmesine imkan sağlıyor." ifadesini kullandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tüfenkci, Antalya Ticaret Borsası başkanı Ali Çandır ve beraberindeki heyeti makamında kabul ederek taleplerini ve sorunlarını dinledi.
Tüfenkci, 13-17 Eylülde Antalya yapılacak Yöresel Ürünler Fuarının (YÖREX) sektör açısından önemli bir etkinlik olduğunu hatırlatarak, "Yöresel ürünleri markalaştırıp talebi büyütmek için alt yapı oluşturmaya, küçük işletmelere ve kooperatiflere çok daha farklı destekler vermeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Yöresel ürünlerin satışı ve tanıtımının yapılmasında ilin meslek odaları ve valisi tarafından belirlenen bir heyetin birlikte çalışmasının yararlı olacağını vurgulayan Tüfenkci, şunları kaydetti:
"Bir ürün tutarsa hemen o ürünün taklitlerini çıkarıyorlar. Coğrafi işaret ürünün o yörede yetiştiğinin kanıtı oluyor, taklitlerinden koruyor ve etkin bir denetim yapılabilmesine imkan sağlıyor. Bu alanda çalışılacak çok konu var."

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YörexGümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent TüfenkciCoğrafi Işaret
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