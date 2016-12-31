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"Çok içmek çok eğlenmek anlamına gelmez"

- Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Bağımlılık Merkezi: - "Genelde insanlar, yılbaşında çok içmeye kendilerini koşullandırırlar ama bu yanlıştır. Çok içmek, çok eğlenmek anlamına gelmez" - "Su kaybını gidermek için içki içerseniz, göreceğiniz zarar artacaktır. Susuzluğunuzu gidermek için alkolsüz olan içecekleri tercih edin"

İSTANBUL (AA) - Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Bağımlılık Merkezi, içki kullanımına ilişkin bilgi verdi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Bağımlılık Merkezi yılbaşını kabusa döndürmek istemeyenler için bazı uyarılarda bulundu.

Açıklamada, yılbaşında içki içmenin zorunlu olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Eğer içecekseniz çok içmek zorunda değilsiniz. Genelde insanlar, yılbaşında çok içmeye kendilerini koşullandırırlar ama bu yanlıştır. Çok içmek, çok eğlenmek anlamına gelmez. İçkiler, genelde ilk dubleden veya iki kadehten sonra 'öfori' adını verdiğimiz neşeli ve keyifli olma etkisini yaratır. Ondan sonra içilecek kadehler, neşeyi azaltacak, sarhoşluk, saldırganlık gibi etkilere yol açacaktır. Bu nedenle çok içmenin eğlenmeyi artırmadığını hatırlayın. İçmeden önce karnınızı doyurun.Özellikle yağlı yiyecekler yemeniz, alkolün emilimini azaltacaktır. Böylece fazla sarhoş olmayı engellersiniz. İçtiğiniz her içkiden sonra örneğin bir bardak su içebilirsiniz. Tuzlu yiyeceklerden kaçının. Böylece fazla alkol alma ihtiyacınız da azalır."

Çok içki içmek kadar hızlı içmenin de olumsuz etkisinin olduğu aktarılan açıklamada, "Su kaybını gidermek için içki içerseniz, göreceğiniz zarar artacaktır. Susuzluğunuzu gidermek için alkolsüz olan içecekleri tercih edin." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, meyve yemeye özen gösterilmesi gerektiği kaydedilerek, "Kısa ama geniş bardaklar, uzun ve ince bardaklarla aynı miktarda içki içerir. Ancak bir illüzyon nedeniyle kısa bardakların daha az sıvı içerdiğini düşünürüz. Bir bardak kahve sizi ayıltmaz. Soğuk hava da sizi kendinize getirmez. Bunlar sadece daha uyanıksınız izlenimi verir." değerlendirilmesinde bulunuldu.

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Moodist Psikiyatri Ve Nöroloji Hastanesi Bağımlılık Merkezi
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