Çok önemli isimler girişimciliği konuşacak

Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Girişimcilik Zirvesi, 8 Kasım Pazartesi günü saat 13.00’ten itibaren canlı olarak https://lnkd.in/e-BG5rKE adresinden yayınlanacak. Girişimcilerimizi, girişimci adaylarımızı, mentor ve yatırımcılarımızı canlı yayına bekliyoruz.
Etkinlikle ilgili bir açıklama yapan Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğtürkan Zirve'de çok önemli mesajlar verileceğihi belirterek, "Girişimciler ve girişimi düşününler açısında önemli bir fırsat. Herkes in katılmasını öneriyorum" dedi.
Zirve programı şöyle açıklandı:
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Esra Özden / Girişimcilik Ekosistemi Derneği Başkanı
Süleyman Elban / Adana Valisi
Dijital Kuluçka Merkezi (DKM) Proje Sunumu
Emel Sevgi Öngör / DKM Proje Koordinatörü
Cengiz AKCAN / DKM Sistem Yöneticisi&Geliştiricisi
ONLINE (https://lnkd.in/e-BG5rKE)
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Let’s Start (Girişim Oturumu)
Moderatör : Celal Toprak / EKONOMİ GAZETECİLERİ DERNEĞİ BAŞKANI
Senur Biçer / ARNICA YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Zuhal Mansfield / TMG DOĞALTAŞ MADENCİLİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Mirkan Emir Sandžak / NUTZEN TECH CEO
Co-MentTalks (Mentor Oturumu)
Moderatör : / Ruhan Akın / AC TÜRKİYE KURUCU ÜYE
Ahmet Yasagan / MENTORDER BAŞKANI
Demet Uyar / EMCC BAŞKANI
Meltem Çora / TÜGİM BAŞKANI
Money Talks (Yatırım Oturumu)
Moderatör: Nuri Murat Avcı / HOUSE OF VENTURES FOUNDING
Neda Ozen Soydan Soydan / İSTANBUL PORTFÖY GSY FONLARI VENTURE PARTNER
Gulsum CiraciÇıracı / STARTUPFON FOUNDIG PARTNER
Hakan Yıldız / FONBULUCU FOUNDIG