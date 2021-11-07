Çok önemli isimler girişimciliği konuşacak

Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Girişimcilik Zirvesi, 8 Kasım Pazartesi günü saat 13.00’ten itibaren canlı olarak https://lnkd.in/e-BG5rKE adresinden yayınlanacak. Girişimcilerimizi, girişimci adaylarımızı, mentor ve yatırımcılarımızı canlı yayına bekliyoruz.

Etkinlikle ilgili bir açıklama yapan Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğtürkan Zirve'de çok önemli mesajlar verileceğihi belirterek, "Girişimciler ve girişimi düşününler açısında önemli bir fırsat. Herkes in katılmasını öneriyorum" dedi.

Zirve programı şöyle açıklandı:

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Esra Özden / Girişimcilik Ekosistemi Derneği Başkanı

Süleyman Elban / Adana Valisi

Dijital Kuluçka Merkezi (DKM) Proje Sunumu

Emel Sevgi Öngör / DKM Proje Koordinatörü

Cengiz AKCAN / DKM Sistem Yöneticisi&Geliştiricisi

ONLINE (https://lnkd.in/e-BG5rKE)

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Let’s Start (Girişim Oturumu)

Moderatör : Celal Toprak / EKONOMİ GAZETECİLERİ DERNEĞİ BAŞKANI

Senur Biçer / ARNICA YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Zuhal Mansfield / TMG DOĞALTAŞ MADENCİLİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Mirkan Emir Sandžak / NUTZEN TECH CEO

Co-MentTalks (Mentor Oturumu)

Moderatör : / Ruhan Akın / AC TÜRKİYE KURUCU ÜYE

Ahmet Yasagan / MENTORDER BAŞKANI

Demet Uyar / EMCC BAŞKANI

Meltem Çora / TÜGİM BAŞKANI

Money Talks (Yatırım Oturumu)

Moderatör: Nuri Murat Avcı / HOUSE OF VENTURES FOUNDING

Neda Ozen Soydan Soydan / İSTANBUL PORTFÖY GSY FONLARI VENTURE PARTNER

Gulsum CiraciÇıracı / STARTUPFON FOUNDIG PARTNER

Hakan Yıldız / FONBULUCU FOUNDIG