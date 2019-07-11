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Coldwell'den gayrimenkul alım, satım ve kiralamada ilk

- Coldwell Banker Türkiye'nin başlattığı yeni hizmet kapsamında, müşteriler, gayrimenkul alım, satım veya kiralamasında hizmet bedelini kredi kartı ile anında taksitle ödeyebilecek

Coldwell'den gayrimenkul alım, satım ve kiralamada ilk
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İSTANBUL (AA) - Coldwell Banker Türkiye'nin başlattığı yeni hizmet kapsamında, müşteriler, gayrimenkul alım, satım veya kiralamasında hizmet bedelini kredi kartı ile anında taksitle ödeyebilecek

Coldwell Banker Türkiye'nin açıklamasına göre, önceliklendirdiği müşteri hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen şirket, müşterilerinin işlem sürelerini kısaltmak için yeni bir uygulamayı daha devreye aldı.

Alım, satım veya kiralama işlemlerinde kredi kartıyla hizmet bedeli ödeme dönemini 120'ye yakın ofisinde Türkiye'de bir ilk olarak başlatan Coldwell Banker Türkiye, bu sayede işlem süresini 20 saniyeye çekti. Müşteri gayrimenkul alım satım işleminin hizmet bedelini ofiste barkod okutarak ve isterse taksitte yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, "Müşterilerimize durmadan kolaylıklar ve çözümler sunmaya devam etmeliyiz, ediyoruz. İşlem süremizi 20 saniyelere indirdik. Bütün ofislerimizde eş zamanlı uygulamaya geçtik ve sektörde ilk defa bu kadar kapsamlı bir çalışma yapılmış oldu, kredi kartı ile sanal ödeme kolaylığı pratikliğini devreye aldık." ifadelerini kullandı.

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