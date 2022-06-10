CoolAer Hassas Kontrollü Klimalarda ihracat 2’ye katladı

CoolAer Hassas Kontrollü klimalar, başta Hollanda, Yunanistan gibi Avrupa ülkelerine, Paraguay, Meksika dahil Amerika kıtasına, Körfez ülkelerine ve Türki Cumhuriyetlerine ihraç edilmeye devam ediyor. Otomotiv, kimya, ilaç, tekstil gibi, sektör bağımsız hassas iklimlendirme ve nem kontrolü istenen her alanda kullanılıyor. Örnek vermek gerekirse, veri merkezleri, mühimmat depoları, bilgisayar odaları, pano odaları, radar odaları, UPS odaları (Kesintisiz Güç Kaynağı), batarya odaları, trafo odaları, test ve deney odaları, laboratuvarlar ihtiyaç duyuyor.

Pazar potansiyeli yüksek

Hassas Kontrollü Klima ailesini, günümüz koşullarında kullanıcı ihtiyaçlarını göz önüne alarak geliştirdiklerini kaydeden CoolAer İklimlendirme Sistemleri AŞ Satış ve Pazarlama Müdürü Alper Zülkaroğlu, şunları söyledi:

“Hassas Kontrollü Klimalar, sıcaklık ve nem kontrolünün, gerekli olduğu uygulamalarda kullanılan endüstriyel tip yüksek verimli ve hassas iklimlendirme yapan cihazıdır. Yılda 365 gün ve 24 saat çalışma esasına göre tasarlanan hassas kontrollü klima cihazları, gerekli sıcaklık, nem ve ortamdaki tozun filtrasyonunu sağlayarak, elektronik ekipmanın çalışma ömrünü ve verimliliğini üst düzeye çıkarmaktadır. CoolAer firması olarak, hassas klima ailesini geliştirirken, günümüz koşullarında kullanıcı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ürünü geliştirdik. Ürünlerimiz, günümüzün tüm ihtiyaçlarına cevap verebilen modern, verimli, estetik ve dayanıklıdır. Kullanım ve satış sonrasında kullanıcıya ve teknik ekiplerin işini kolaylaştıran birçok özelliği de bulunuyor, örneğin tüm komponentlere önden ulaşılırken, rahatlıkla müdahale edilebiliyor. Kısaca, ürünün yaptığı iş ve kullanım alanlarını gözönüne aldığımızda, pazar potansiyeli oldukça fazladır. Yurtiçinde ağırlıklı olarak, veri merkezleri, tekstil fabrikaları, kimya ve ilaç fabrikaları ve otomotiv sektörü bu sistemleri yoğun olarak kullanmaktadır. Nitekim, bu cihazların kullanım alanı çok geniş olduğu için neredeyse her sektörden talep gelmektedir.” diye konuştu.

Enerji verimliliği ve inovatif yaklaşımlar ön plana çıkıyor

Üründe enerji verimliliği ve inovatif yaklaşımların ön planda olduğunun altını çizen Alper Zülkaroğlu, şunları anlattı:

“Ürün genel olarak DX gazlı (direkt genleşmeli) ve su bazlı sistemler olarak, 2 ana kategoriye ayrılıyor. Enerji verimliliğinin giderek ön plana çıkması ve inovatif yaklaşımların artmasıyla Freecooling (serbest soğutma), hybrid, indirekt freecooling özellikli Hassas Kontrollü klimalarda, Ar-ge çalışmaları sonucunda yeni bir model olarak ortaya çıkmıştır. Dünya genelinde enerji tüketimlerinin gün geçtikçe artması, çok geniş bir kullanım alanına sahip olduğu için sürekli yenilenen taleplerle karşılaşılması, Hassas Kontrollü klima ailesi üzerinde devamlı olarak Ar-ge çalışmalarının sürmesini sağlamaktadır. CoolAer olarak, Hassas Kontrollü Klima ailesinde yurtiçi pazarda lider olarak yolumuza devam ederken, dünya pazarlarındaki konumumuzu güçlendiriyoruz.” şeklinde konuştu.