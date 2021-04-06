Çöpleri değere dönüştürüyor değeri paylaşmaya hazırlanıyor

İş dünyasının önemli isimlerinden Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Dığan halka açılma çalışmaları bütün hızıyla süren çalışmalar hakında bilgi verdi… TGRT Haber görüşlerini anlatan Davut Doğan soruları şu yanıtları verdi:

SORU: Sizin şirketinizin de bir halka arz söz konusu. Biyo-trend açısından. O süreçten başlayalım isterseniz.

DAVUT DOĞAN: Bildiğiniz gibi mobilyacı bir aileyiz. Doğtaş, Kelebek markalarımızla halka arzı tamamlamış, borsada işlem gören şirketiz. 2007’den beri enerjiye yatırım yapan bir aileyiz. Bizim mevcut, 2 tane hidroelektrik santralimiz var. Biri Erzurum diğeri Ordu’da. Daha sonra yenilenebilir enerjide gelişmek istedik ve biyoenerji’de fırsatlar gördük. Bundan 5 yıl kadar önce bir şirketle ortak olmuştuk. Bu ortaklıkla işlerimizi büyüttük ve şu anda geldiğimiz noktada 12 tane elektrik üretim tesisimiz var. Bunları haziran sonuna kadar 17’ye çıkarmayı planlıyor. Bu 17 tesisimizin 15’i çöpten elektrik üretiyor. 2 tanesi ise biyokütle dediğimiz orman atıkları ve zirai atıklardan oluşan, bunlar Aydın ve Çanakkale’de olan tesislerimiz ile elektrik üretimi yapılıyor. Aslında bizim yaptığımız tam iş entegre atık üretimi ve elektrik üretimi. Entegre atık üretimi deme nedenimiz ise hem bu ormansal atıkları hem tarımsal atıkları alıp işlememizden kaynaklanıyor. Sadece elektrik üretmek değil, bunları ayrıştırarak fuar satışı gerçekleştiriyoruz. Kompost gübre üretimi konusunda Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Karbon satışı ile de ilgileniyoruz. Bütün bu çalışmalarımızı Biotrend Enerji şirketimizde ile yapıyoruz ve bu şirketi halka açmaya hazırlanıyor. Böylece çöplere değer kattığımız çöpten elde ettiğimiz geliri paylaşmış olacağız

Sıfır atık projemiz var. Türkiye’de her birimiz günde ortalama 1 kilo çöp üretiyoruz. Türkiye’de 80 milyonluk nüfusu olduğu için 80 bin ton çöp üretimi var. Bunun 45 bin tonu işleniyor halen. Özellikle bunun kırsal kesimde toplanması mümkün olmadığı için topladığımız 45 bin tonun sadece %20’sini işleyebiliyoruz ki bu da çok önemli. %20 pazar payına sahibiz diyebiliriz. Biz bunları tabi ayrıştırıyoruz. Plastik, cam gibi. Bunları da geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bu projeye de sıfır atık projesi diyebiliriz.

SORU: Türkiye’de son durumu nasıl değerlendirirsiniz peki. Gelinen nokta nedir bu enerji çeşitliliği göz önüne alırsak.

DAVUT DOĞAN: 95 MegaWatt’lık bir kurulu güç var. Aslında bütün santrallerin kurulu gücü bu. Bunun 50 bin MegaWatt’a ulaştırdık. Artık %52’si yenilenebilir enerji haline geldi. Önceden daha çok kömür santralleri vardı. Türkiye’de ithalata dayalı bir kömür santral vardı biz de bu yüzden rotamızı yenilenebilir enerjiye çevirdik. Doğalgaz’da dış ticaret açığı verdiği için devletimiz de yenilenebilir enerjiyi destekliyor. Dış ticaret açığı vermediği içinde bu projeyi çok önemsiyoruz. Bizim daha çok yolumuz var ve biz burada fırsat görüyoruz.

SORU: Yurtdışı pazarlardan da bahsedebilir misiniz? Hedef pazarlar olarak hangi ülkeler daha önemli?

DAVUT DOĞAN: Bir aksilik çıkmazsa deniz yatırımlarımızı, TSK ile anlaşmalarımızı yaptık. Kurumsal yatırımcılar içinde bugün görüşmelerimize başladık. Önümüzdeki süreçte SPK’nın kesin onayı ile birlikte asıl kaynağımızı gerçekleştirmiş olacağız. Bizim buradan gelecek kaynakla hem yeni satın almaları, hem tesisleri daha verimli hale getirmeye çalışacağız. Biz özellikle balkan ülkelerde çok büyük fırsatlar görüyoruz ve yatırımlarımızı yurtdışında yapmayı düşünüyoruz.