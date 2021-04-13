Çöpten gelen enerjinin hikayesine herkesi ortak ediyor

Doğanlar Yatırım Holding A.Ş’nin enerji iştiraki Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş, halka arz yolunda hızlı ve heyecanlı adımlar atmaya devam ediyor. “Çöpten Elektriğe, Elektrikten Geleceğe” sloganıyla çıktığı yeni reklam filmiyle, yenilenebilir enerji alanında yapılan büyük yatırıma dikkat çekiliyor.

Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.’nin enerji iştiraki Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. (“Biotrend Enerji”), yeni reklam filmini yayına aldı.

Evsel Atıklar Enerjiye Dönüşüyor

Herkesin günlük hayatında yarattığı evsel atıkları enerjiye dönüştüren Biotrend Enerji; yeni kampanya filminde bir portakal kabuğunun, ceviz kabuğunun lambaya elektrik, kahvaltı için enerjiye dönüştüğünün altını çiziyor.

2021 yılı sonunda Balıkesir’den Malatya’ya, Giresun’dan İskenderun’a 11 şehirde 17 farklı tesisiyle atıkları elektriğe dönüştürmeyi hedefleyen Biotrend, yılın ilk yarısında halka arz edilmeye hazırlanıyor.

Sürdürülebilir Bir Dünya İçin; Biotrend Enerji

Biotrend bünyesinde yenilenebilir enerji alanında yapılan yatırımların her biri sürdürülebilir bir dünya için önem taşıyor. Şirket bünyesinde atılan her adım, reklam kapmayasında da altı çizildiği gibi; sonraki nesillere daha yaşanılabilir ve temiz bir gelecek bırakabilmek anlatılıyor.

Reklam filmi kapsamında yer verilen Biotrend Enerji tesisleri ise; kurulduğu günden itibaren yenilikçi teknolojiler ve atık yönetimine yeni bir perspektiften bakmayı ilke edinen bir firma olduğunun altını çiziyor.

Künye:

Reklamveren: Biotrend Enerji

Reklamveren Yetkilisi: Birnur Özgül

Reklam Ajansı: KARPAT Independent Advertising Agency

Ajans Başkanı : Karpat Polat

Genel Müdür : Melda Tarlan

Kreatif Direktör : Oktar Akın, Tolga Akyüz

Kreatif Ekip : Müge Özalpay, Gülhan Kaçar, Fatih Karagül

Müşteri İlişkileri Ekibi : Ece Aydınoğlu, Nadire Şıpka

Prodüksiyon & Animasyon Şirketi: Studio Big Box

Prodüktör: Sanem Birsel

Yönetmen: Seçkin Tonbak, Emre Kanlioğlu

Müzik: Uluğ Aydeniz

Medya Satınalma Ajansı: Speed Medya

İletişim Ajansı: JD Communications