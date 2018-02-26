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Corendon Airlines Avrupa'da büyümeye devam ediyor!

Türkiye’nin önde gelen turistik havayolu şirketlerinden Corendon Airlines Group, Avrupa’da büyümeye devam ediyor. Son olarak Almanya’nın en büyük tur operatörlerinden FTI Touristic ile işbirliği yapan Corendon Airlines Group, 1 Mayıs 2018 itibariyle Mısır’ın Hurghada ve Marsalam şehirlerine 60 bin yolcu taşıyacak. 314 uçuş olarak planlanan seferler, Corendon Turizm Grubu’nun üçüncü havayolu olan Corendon Airlines Europe tarafından düzenlenecek.

Corendon Airlines Avrupa'da büyümeye devam ediyor!

Corendon Airlines, Almanya’nın en büyük tur operatörlerinden FTI Touristik ile 1 Mayıs itibariyle Hurghada ve Marsalam’a 60 bin yolcu taşımak için sözleşme imzaladı. Toplam 314 uçuş olarak planlanan seferler, grubun üçüncü havayolu Corendon Airlines Europe filosundaki 189 yolcu kapasiteli Boeing 737-800’ler ile yapılacak. Almanya’nın Leipzig, Münih, Berlin Schönefeld ve Hamburg meydanlarından Hurghada ve Marsalam’a haftada 12’şer uçuş olarak başlayacak operasyon, Corendon Airlines’ ın 1 Ekim itibariyle Hurghada base uçak sayısını 2’ye çıkarması ile 2018/2019 kış döneminde artacak.

2018’de uçak sayısı 17’ye çıkıyor
Corendon Airlines, halihazırda yaz ve kış dönemlerinde Hollanda ve Belçika’dan yapmakta olduğu Hurghada operasyonunu bu yeni anlaşma ile büyütecek. Corendon Airlines Group bünyesinde biri Türkiye, ikisi Avrupa bayraklı olmak üzere 3 farklı havayolu bulunuyor. Her yıl yeni yatırımlar ile Avrupa’da büyüme sinyalleri veren Corendon Airlines Group, 2018’de aralarında Boeing’in teknoloji harikası 737 Max 8’in de olduğu 17 uçak ile hizmet veriyor olacak.

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