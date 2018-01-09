Corendon Airlines, Gazipaşa Havalimanı'na ek sefer düzenleyecek

ANTALYA (AA) - Hollanda, Belçika, Almanya ve İskandinav ülkelerinden Alanya'ya uçuşlar düzenleyen Corendon Airlines, 2018 yazında programına eklediği ilave seferler ile Köln, Stuttgart ve Hannover'den Gazipaşa'ya uçuşlar düzenleyecek.

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, yaptığı yazılı açıklamada, Gazipaşa Havalimanı'nın hem Alanya için hem de tur operatörleri için çok önemli bir konumda olduğunu, bu nedenle 4 Nisan 2012'de ilk yolcu uçağını Gazipaşa Havalimanı'na indirdiklerini bildirdi.

2018 turizm sezonunda Gazipaşa Havalimanı'na düzenlenen uçuş sayısını artırmaya karar verdiklerini belirten Karaer, şunları kaydetti:

"Corendon Airlines, Mayıs 2018 itibarıyla Gazipaşa Havalimanı'na her çarşamba ve cuma Köln'den, her cuma Stuttgart ve Hannover'den seferler düzenleyecek. Bu ek seferler ile Alanya'ya daha fazla Alman turist getirmeyi hedefliyoruz. Fakat bizim gibi havayollarının düzenleyeceği ek seferler tek başına yeterli olmayacaktır. Bizlere yerel otoriteler ve Gazipaşa Havalimanı işletmesinin yanı sıra tüm Alanyalı acente ve otel işletmecilerinin ve sivil toplum kuruluşlarının da reklam ve tanıtım çalışmalarında destek olması, bu uçuşları hem Alanya'da hem Avrupa'da duyurması gerekir."

Karaer, Mayıs 2018'de şirketin filosuna katacağı Boeing 737 Max 8'in de Gazipaşa Havalimanı için planlandığını belirtti.