Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda mersin ekonomi Trabzon EWE
Fındıkta kahverengi tehdit!
Fındıkta kahverengi tehdit!
Sanayiye “askeri“ görev
Sanayiye “askeri“ görev
Bir market daha açtı
Bir market daha açtı
Talep arttı
Talep arttı
İyi Geceler Ekonomi
İyi Geceler Ekonomi

"Corporate Stars 2019" Antalya'da başladı

- Zirve, Türkiye'nin önde gelen markalarını, seyahat ve etkinlik sektörünün önemli isimlerini bir araya getirdi - Corporate Stars Yönetici Ortağı Fuat Ersoy: - "Zirve için önemli sektör temsilcilerine ulaştık, 105 firmanın zirveye katılmasını sağladık"

banner17

ANTALYA (AA) - Türkiye'nin önde gelen markalarını, seyahat ve etkinlik sektörünün önemli isimlerini bir araya getiren "Corporate Stars 2019" Antalya'da başladı.

Kemer ilçesi Beldibi Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen zirveye, bankacılık, otomotiv, hava yolu, otel, tekstil ve teknoloji sektörü temsilcilerinin yanı sıra sanat camiasından da katılım oldu.

Corporate Stars Yönetici Ortağı Fuat Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, zirve için önemli sektör temsilcilerine ulaştıklarını ve 105 firmanın organizasyona katılmasını sağladıklarını söyledi.

Ersoy, "Sektör temsilcileri burada satın alma temsilcileriyle bir araya gelecek, deneyimler paylaşılacak. Yükselen trendler, yeni nesil pazarlama akımları, kişilerin başarı hikayeleri, alanın duayen isimleri ve Türkiye'nin önde gelen markalarının temsilcileri tarafından konuşulacak. İş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri, bilim, teknoloji, gastronomi, tüketim, yeni nesil müşteri, oyun, sosyal sorumluluk konularında deneyimlerini, çalışmalarını paylaşacak. Bu paylaşımlar sonunda birçok sektör temsilcisi kendi alanlarında uzman kişilerle bir araya gelecek. Bu ilk zirvemiz ve burada elde ettiğimiz deneyimle devamını getireceğiz." dedi.

Zirve, 18 Nisan'da sona erecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AntalyaCorporate Stars ZirvesiCorporate Stars Zirvesi Ortağı Fuat Ersoy
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5