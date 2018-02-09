Çorum TSO güneşten 270 bin lira kazandı

ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Türkiye'de güneş enerjisi santrali yatırımı yapan ilk oda konumundaki Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) desteğiyle hayata geçirilen yatırımla 2 yılda 270 bin liralık gelir sağladı.

Çorum TSO Genel Sekreteri Murat Zeybel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuar ve sergi kompleksinin çatısının üzerine yerleştirilen 932 güneş panelinden saatte 233 kilovat elektrik üretildiğini söyledi.

Hibe desteği ile yaptıkları yatırımın öngörülenden daha kısa sürede kendisini amorti ettiğini dile getiren Zeybel, "Güneş enerjisi santralimizi 825 bin lira maliyetle kurduk. Yatırım bütçesinin yüzde 75'i olan 618 bin lirayı OKA'dan hibe desteği olarak aldık. Kalan 206 bin lirayı da öz sermaye olarak biz koyduk ve yatırımımızı gerçekleştirdik. Enerji üretimimizin başlamasından bu yana geçen 24 aylık süre zarfında 270 bin liralık kazanç elde ettik. Dolayısıyla yatırımımız öz kaynak anlamında kendini amorti etmiş oldu." dedi.

- "Yenilenebilir enerji kaynakları değerlendirilmeli"

Türkiye'nin en büyük ithalat kalemlerinden birinin enerji olduğunu, dolayısıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Zeybel, bu anlamda Türkiye'nin cari açıkla mücadelesine de katkı sağladıklarını kaydetti.

Güneş enerjisi santralinin 2016 yılı ocak ayından bu yana elektrik üretimine aralıksız devam ettiğini anlatan Zeybel, şöyle konuştu:

"Yenilenebilir enerji kaynakları büyük bir fırsat. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu fırsatı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyoruz. Türkiye'de güneş enerjisi yatırımı yapan ilk odayız. Bir yandan ihtiyacımız olan elektrik enerjisini üretip artanını satarak gelir elde ederken, bir yandan da enerji ihtiyacımızı çevreye duyarlı şekilde karşılamış oluyoruz. Yatırımı yaptıktan sonra önemli bir işletme gideri olmayan ve özellikle hibe destekleri ile kısa sürede kendini amorti ederek kar eder duruma gelen bu tür yenilenebilir enerji yatırımlarının çoğalması, ülkemizin kalkınma hızını artırmaya yardımcı olacaktır."

- "Diğer odalara örnek oldu"

Zeybel, güneş enerji santrali projesinin Türkiye genelindeki diğer odalara da örnek olduğuna işaret ederek, "Güneş enerjisi yatırımımız, ülke genelindeki bazı odalara da örnek teşkil etti. Kimi odalar gerek proje hazırlama, gerekse teknik konularda bize ulaşarak yardım talep ediyor. Biz de tecrübelerimizi diğer odalarla paylaşıyoruz. Ürettiğimiz elektrikle hem fuar ve sergi kompleksinin hem de hizmet binamızın enerji ihtiyacını karşılıyoruz. İnşallah bu tür yatırımlar ülke genelinde yaygınlaşır." ifadelerini kullandı.