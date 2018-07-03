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Çorum'da elektrik şebekesi yapım işi ihalesi

ANKARA (AA) - Çorum Osmancık Organize Sanayi Bölgesi alanına ait yüksek gerilim-alçak gerilim elektrik şebekesi yapım işi ihaleye çıkarıldı.Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Çorum Osmancık Organize...

Çorum'da elektrik şebekesi yapım işi ihalesi

ANKARA (AA) - Çorum Osmancık Organize Sanayi Bölgesi alanına ait yüksek gerilim-alçak gerilim elektrik şebekesi yapım işi ihaleye çıkarıldı.

Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Çorum Osmancık Organize Sanayi Bölgesi alanına ait yüksek gerilim-alçak gerilim elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.

Keşif bedeli 2 milyon 310 bin lira, geçici teminat bedeli ise 161 bin 700 lira olarak belirlenen ihale, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ankara'daki yeni hizmet binasının 159 numaralı toplantı salonunda, 19 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 10.00'da yapılacak.



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