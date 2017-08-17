Çorum'da kinoa hasadı

ÇORUM (AA) - Çorum'da ilk kez bu sezon ekilen ve yüksek protein içeriği nedeniyle astronot besini olarak bilinen kinoa bitkisinin ilk hasadı yapıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan Elfaz Ermiş ve İlçe Müdürü Hicabi Berişbek, Sungurlu ilçesinde çiftçilik yapan Samet Aygar tarafından, bakanlığın desteğiyle 5 dönümlük araziye ekilen kinoa bitkisinin hasadını izledi.

Ermiş, buradaki konuşmasında, kinoanın çiftçiler için alternatif bir ürün olduğunu söyledi. Ermiş, kent çiftçisinin az alandan daha fazla verim alması için pazar problemi olmayan alternatif ürünlerin üretimini yaygınlaştırmayı planladıklarını belirtti.

Üretici Aygar da kinoa bitkisinden yüksek verim ve gelir beklediğini ifade ederek, çiftçilere bu bitkiyi yetiştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Aygar, "Buğdaya alternatif ürün için uzun süre araştırma yaptım. Daha sonra destek alarak deneme amaçlı kinoa ektim. Şu anda 5 dönüm ekili alanda hasadını yaptığımız tarladan 500-600 kilogram elde etmeyi hedefliyorum. Hasat sonrası derneğe numune göndererek bitkinin kalitesine göre fiyat belirlenip, satışını yapacağız." dedi.

Bu yıl tecrübe kazandığını, gelecek yıllarda daha geniş alanda ekim yapacağını anlatan Aygar, şunları kaydetti:

"Kinoa bitkisinin pazarında sıkıntı yok. Astronotların, çölyak hastalarının beslenmelerinde ve bebek mamalarında kullanılıyor. Bu pazar daha da genişleyecek. Çevre iller ve ilçelerden beni arayanlar oluyor. Kimi bilgi almak için kimi de ürünü satın almak için arıyor. Kinoa bitkisinden şimdilik çok umutluyuz."