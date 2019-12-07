gaziantep escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar AA şiir geleceğintohumları papat Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım
Budapeşte’deki İstanbul
Budapeşte’deki İstanbul
Sanatın taşındığı yer
Sanatın taşındığı yer
İhracat rakamları açıklandı
İhracat rakamları açıklandı
Peron sayısı artacak
Peron sayısı artacak
Mısır hasadı başladı
Mısır hasadı başladı

CR, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Japan Credit Rating Agency, "BBB-" olan kredi notunu teyit etti.

CR, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
banner17

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Japan Credit Rating Agency (JCR), Türkiye'nin "BBB-" olan kredi notunu teyit etti, not görünümünü "negatif"te bıraktı.

JCR'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "BBB-" olarak teyit edildiği, not görünümünün "negatif"te bırakıldığı bildirildi.

Türkiye'de enflasyon oranının yüzde 25 seviyelerine kadar yükselmesine rağmen, döviz kuru ve finansal piyasaların politika faizindeki hızlı artış, ABD ile ilişkilerdeki iyileşme ve kamu altyapı harcamalarındaki azalmanın ardından istikrar kazandığı belirtilen açıklamada, "Bu gelişmelerle Türk makamları, Uluslararası Para Fonu (IMF) da dahil olmak üzere dış desteğe bağlı kalmadan enflasyonu kendi başlarına durdurmayı başarabildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinde 2018'in son çeyreğinin ardından üç çeyrek boyunca daralma yaşandığı, fakat cari hesabın fazla vermesiyle ekonominin tekrardan toparlanmaya başladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yabancıların sermayelerini geri çektiği ve yerleşiklerin döviz mevduatlarında artış yaşandığı bir ortamda, finansal kurumlarca tutulan döviz likiditesi yeniden toparlanıyor. JCR, büyüme oranının 2019'un tamamında mütevazi bir şekilde pozitif olmasını bekliyor. Döviz kuru, yıllık enflasyonunun yüzde 10'un altına düşmesiyle yeniden istikrar kazandı. JCR, mali ve para politikaları altında ekonominin 2020-2022 döneminde ılımlı büyüme trendine geri dönmesini bekliyor."

Açıklamada ayrıca, mali açığın gayri safi milli hasılaya oranının yüzde 3'ün altında kalmasının beklenildiği öngörüsüne de yer verildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CrTürkiyeKrediJapanCredit Rating
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5