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Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda sıra üstyapıda

- Kalkınma Bakanı Elvan: - "Çukurova Bölgesel Havalimanı'nı 2019'da hizmete açmayı planlıyoruz ve çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor" - "Altyapı çalışmalarımız şu anda tamamlanmak üzere. Muhtemelen haziran sonu itibariyle pistler ve apron gibi tüm altyapı çalışmaları tamamlanmış olacak. Üstyapı için 5 Mart'ta ihalemiz var"

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda sıra üstyapıda

ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nı 2019'da hizmete açmayı planladıklarını belirterek, "Altyapı çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Muhtemelen haziran sonu itibariyle pistler ve apron gibi tüm altyapı çalışmaları tamamlanmış olacak. Üstyapı için 5 Mart'ta ihalemiz var" " dedi.
Elvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu havalimanının, Adana, Mersin ve Osmaniye için son derece önemli olduğunu söyledi.
Havalimanı hizmete açıldığında yaklaşık 30 milyon yolcu kapasitesine sahip olacağını anlatan Elvan, "Altyapı çalışmalarımız şu anda tamamlanmak üzere. Muhtemelen haziran sonu itibarıyla pistler ve apron gibi tüm altyapı çalışmaları tamamlanmış olacak. Üstyapı için 5 Mart'ta ihalemiz var. Çukurova Bölgesel Havalimanı'nı 2019'da hizmete açmayı planlıyoruz ve çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor." diye konuştu.
Antalya Havalimanı'nın genişletilmesiyle bu ilin müthiş bir turist çektiğine işaret eden Elvan, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın açılmasıyla bu bölgeye de ciddi bir turist akını olacağını söyledi. Elvan, "Buna inanıyoruz ve çalışmalar süratle yürütülüyor. Diğer taraftan Çeşmeli - Taşucu arasındaki otoyolun uzatılmasına yönelik çalışmalarımız son aşamaya geldi. Kısa süre içinde bunun da yapım ihalesine çıkacağız ve bölge altyapısını çok daha güçlendirmiş olacağız." ifadesini kullandı.
Elvan, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın, Mersin ve Adana'nın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Niğde ve Karaman gibi bölgedeki illere de hizmet sağlayacağını dile getirdi. Elvan şunları kaydetti:
"Bulunduğu konum itibarıyla Çukurova Bölgesel Havalimanı, Mersin'e 50 kilometre mesafede olduğundan şu aşamada Mersin'e ayrı bir havalimanı düşüncemiz yok. Ama havalimanı yapıldıktan sonra turist sayısında ciddi bir artış olması halinde, ileride değerlendirebileceğimiz bir konu. Antalya'nın havalimanı varken Gazipaşa'ya da bir havalimanı yaptık."

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Kalkınma Bakanı Lütfi ElvanÇukurova Bölgesel Havalimanı
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