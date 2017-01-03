Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı

'Çukurova Bölgesel Havalimanının inşaatına başlanacak'

Kalkınma Bakanı Elvan, ihalesi süreci tamamlanan Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatına en kısa sürede başlanacağını belirtti.

'Çukurova Bölgesel Havalimanının inşaatına başlanacak'

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, yaptığı yazılı açıklamada, Çukurova Bölgesel Havalimanı ihalesini kazanan Hazaryol ve Budakyol Ortak Girişim Grubu'nun Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile sözleşme imzaladığını belirtti.

Çukurova Bölgesel Havalimanı ihalesinde sürecin tamamlandığını aktaran Elvan, şunları kaydetti:

"30 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak ve 7 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacak olan Çukurova Havalimanı Projesi'nde Yap-İşlet-Devret modelinden vazgeçilmiş ve havalimanının yapım işini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı üstlenmişti. 16 Mayıs'ta Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapım ihalesine çıkıldı ve 19 firma havalimanının yapımına talip oldu. Ancak ihaleyle ilgili Kamu İhale Kurumuna itirazda bulunulmuş ve süreç uzamıştı. İtiraz süreci de geçen hafta bitti ve yeni bir firma belirlendi. Yeni firmaya 10 gün içinde itiraz gelmeyince süreç tamamlanmış oldu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, ihaleyi 224 milyon 874 bin liralık teklifle kazanan Hazaryol ve Budakyol Ortak Girişim Grubu ile sözleşme imzaladı. Allah'ın izniyle en kısa sürede Çukurova Bölgesel Havalimanımızın inşaatına başlanacak. Mersinimize ve bölgemize hayırlı olsun. Verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız ve her birini tek tek takip ediyoruz."


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Kalkınma Bakanı Elvan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.