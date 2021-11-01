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Çukurova Havaalanı’na ilk uçak Ekim’de inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu “İstanbul Havalimanı yolcu sayısında önümüzdeki yıl 2019’u geçecek” dedi ve gelecek yıl ekimde Çukurova Havalimanı ilk uçak inecek müjdesi verdi.

Çukurova Havaalanı’na ilk uçak Ekim’de inecek
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yapılan çalışmalarla ilgili çok önemli bilgiler verdi. Çamlıca Radyo ve TV Kulesi’nde Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) üyeleriyle bir araya gelen Karaismailoğlu “yap-işlet-devret projelerinde işletmeciler çok hızlı ilerliyor, yıllardır yapılamayan projeler bu yolla hayata geçiriliyor” dedi.

Bazı somut gelişmelere ilişkin de bilgi veren Karaismailoğlu şu bilgileri paylaştı:

.  Çukurova Havalimanı projesi için ihaleye, alanında 7 en büyük firma katıldı.  Devletten hiçbir para çıkmadan işletmeci 100 milyon euroluk yatırım yapacak, işletme süresinde 300 milyon euro kira ödeyecek. Çok başarılı işlerden biri

. Çukurova Havalimanı’nın ilk uçak Ekim 2022’de inecek. Dört başı mamur uluslararası bir havalimanı olacak. Demir yolu bağlantısı da bulunacak.

.  Atatürk Havalimanı’nda bazı pistlerinin olduğu bölgede ilk etapta gelecek yıl içerisinde Millet Bahçesi açılacak. Doğu-batı pisti faaliyetine devam edecek.

 Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı’nın dünyanın en başarılı  kamu-özel iş birliği projelerinden olduğunu, ekonomik değeri bulunmayan bir alanın devletin kasasından bir kuruş çıkmadan 10 milyar avroluk yatırımla  havalimanı haline getirildiğini, burada 200 bine yakın kişinin istihdam edildiğini, devletin 25 yıllık işletme süresince 22 milyar avro kira alacağını anlattı.

Karaismailoğlu, "Şu anda yolcu yoğunluğu açısından Avrupa’da birinci. Türkiye’yi süper şekilde temsil eden bir havalimanı oldu. Verdiğimiz garantiler o kadar düşük ki... 2019’da, ilk yılında bile garantiyi karşıladığı için 22 milyar  avronun üzerine devlete fazladan 22 milyon avro gelir getirdi." diye konuştu.

Salgın döneminde yolcu sayısının azaldığının hatırlatılması üzerine Karaismailoğlu, "Önümüzdeki yıl 2019’u geçecek. Oradan hem kira geliri gelecek hem de garanti üzerindeki yolcu gelirinden pay alacak devlet." dedi.

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