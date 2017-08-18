Çukurova'da Lübnan ile ekonomik ilişkiler gelişiyor

MERSİN (AA) - Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, "Beyrut-Adana Turizm ve Ticaret Köprüsü" projeleri sayesinde Lübnan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin yoğunlaştığını belirterek, "Lübnan’dan Çukurova’ya turizm hareketliliği var. Beyrut ile Adana arasında direkt uçuşta sefer sayısı haftada 3'e çıktı. Sağlık, deniz, tarih, gastronomi ve din turizmi çerçevesinde pay almaya başladık." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) ve Adana Tanıtım ve Kalkınma (ATAK) AŞ ortaklığında bir yıl önce başlatılan proje kapsamında, Lübnan Türk İş Konseyi ve Uluslararası Ticaret Odası (ICC) Başkanı Wajih Bizri, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) toplantıda sanayi kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

ATAK AŞ Yönetim Kurulu Başkanı da olan Menevşe, burada yaptığı konuşlada, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında daha da etkin olmayı hedeflediklerini belirterek, "Lübnan'ı ve diasporasını bunun etkin bir kapısı olarak değerlendiriyoruz. Dünya ticaretinin söz sahibi Lübnanlılarla Adanalı tacir ve sanayicilerimizin daha da yakınlaşması ihracatımıza olumlu yansımaları olacaktır." dedi.

Çalışmaların yararının ekonomik boyutta gözlemlendiğini işaret eden Menevşe, şöyle devam etti:

"Lübnan’dan Çukurova’ya turizm hareketliliği var. Beyrut ile Adana arasında direkt uçuşta sefer sayısı haftada 3’e çıktı. Sağlık, deniz, tarih, gastronomi ve din turizmi çerçevesinde pay almaya başladık. Bunu bazı firmalarımızın Lübnan’a ihracatı takip etti. Biz daha fazlası için gayret gösteriyoruz."

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü ise Adana’nın, Türkiye’nin en etkin sanayi bölgelerinden birine sahip olduğunu vurgulayarak, Lübnanlı iş insanlarını burada yatırıma davet ettiklerini kaydetti.

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç de Çukurova bölgesinin tarımda elde ettiği tecrübeyi Lübnan iş dünyasıyla paylaşmaya hazır olduğunu aktardı.

- "Ortadoğu ve Afrika pazarından daha fazla pay alabiliriz"

Toplantıya moderatörlük yapan ATAK AŞ Genel Müdürü İlhami Günsel ise iki kent arasında turizmi geliştirmeye yönelik çabaların ekonomik ilişkilere yansıdığına dikkati çekerek, Lübnan'da kapsamlı bir çalışma yaptıklarını, Beyrut Büyükelçiliği başta olmak üzere Lübnan'daki ekonomiyle ilgili hemen hemen tüm birimlerle görüşmeleri sonucu önemli bir etkinliğe hazırlandıklarını belirtti.

Her sektörden Çukurovalı üreticilerle 26-29 Eylül tarihlerinde Beyrut ve Trablus'ta olacaklarını kaydeden Günsel, "4 milyon nüfuslu Lübnan'ın dünya genelinde yerleşmiş 16 milyon vatandaşı var. Bunların çoğunluğu tüccarlardan oluşuyor. Dünya ticaretinde hüküm süren Lübnanlı tacirlerle özellikle Ortadoğu ve Afrika pazarından daha fazla pay alabiliriz. Lübnan tarafındaki hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Birlikte gideceğimiz üreticilerin karşısına o ürünleri ithal eden tacirleri koyacağımız ikili iş görüşmeleri programı hazırladık. Ziyaret programımızda yer alacak iş insanlarımız aynı zamanda Arap pazarına yönelik ortak yatırım imkanlarını da değerlendirme fırsatını elde edeceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan Türk İş Konseyi ve ICC Başkanı Bizri de son yıllarda Türk ürünlerine olan ilginin arttığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bazı ürünleri Avrupa’dan daha kaliteli üretiyorsunuz. Üretimde gerçekten çok başarılısınız. Ancak aynı başarıyı ticarette sergileyebildiğinizi söyleyemeyiz. Siz üretimi, biz satışı iyi biliyoruz. O zaman el ele verip sadece Lübnan’a değil, Ortadoğu’ya, Afrika’ya, hatta dünyanın dört bir yanına birlikte girelim. Eylül sonunda gerçekleştirilecek programda sizleri ülkemizde ağırlamak istiyoruz. Lübnan tacirleriyle karşınızda olacağız. Sektör sınırlaması yok. Her sektörden ürün alıyoruz."