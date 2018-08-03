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Çukurova'da mısır hasadına başlandı

- Osmaniye Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam: - "Bu yıl ortalama 402 bin dekar alana birinci ve ikinci ürün mısır ekimi yapıldı, 542 bin ton civarında rekolte elde edeceğimizi öngörüyoruz"

Çukurova'da mısır hasadına başlandı

OSMANİYE (AA) - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Osmaniye'de birinci ürün mısır hasadına başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Sakızgediği köyünde yapılan ilk mısır hasadına katılarak üreticilerle görüştü.

Tarlaları gezen Sağlam, bu sezon yağışların iyi olmasından dolayı rekoltede artış beklediklerini söyledi.

Geçen yıl Osmaniye'de 404 bin dekarda mısır ekimi yapıldığını dile getiren Sağlam, "Bu 404 bin dekarın 350 bin dekarı birinci ürün dane mısır, 54 bin dekarı ise ikinci ürün dane mısırdı. Toplamda 538 bin ton rekolte gerçekleşti." dedi.

Bu yıl mısır ekim alanlarında 2 bin dekar kadar azalma yaşandığını anlatan Sağlam, "Dane mısır topraktan en yüksek azotu çeken ürünlerden birisidir. Bu nedenle aynı tarlaya arka arkaya mısır ekimi yapılması topraktaki azotu azaltır. Onun yerine ikinci ürün olarak pamuk, yer fıstığı, soya gibi daha az azot isteyen bitkilerle münavebe yapılmalıdır. Bu sayede toprağın verimi düşmeyecek ve mısırda kalite ve verim artışı yaşanacak. Bu yıl ortalama 402 bin dekar alana birinci ve ikinci ürün mısır ekimi yapıldı, 542 bin ton civarında rekolte elde edeceğimizi öngörüyoruz." diye konuştu.

Anızın yakılmaması gerektiğini belirten Sağlam, anızın topraktaki bütün canlılığı ve verimi aldığını, ayrıca hava ve çevre kirliliğine yol açtığını kaydetti.

Üreticiler de yeni sezondan umutlu olduklarını ifade etti.

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