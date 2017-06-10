Çukurova'da mısır rekoltesinde artış bekleniyor

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Çukurova'da bahar yağmurları ve hava koşullarının iyi gitmesi mısır rekoltesinde beklentileri artırdı.

Türkiye'de mısır üretiminin önemli bir oranını karşılayan Çukurova'da bahar yağmurları, mısır üreticisini sevindirdi.

Osmaniye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine, bu yıl sadece mısırda değil Çukurova'da bütün ürünlerde rekolte artışı beklediklerini söyledi.

Geçen yıl Osmaniye'de 391 bin dekarlık alana mısır ekildiğini dile getiren Sağlam, rekoltenin 540 bin tonu bulduğunu anlattı.

Osmaniye ve çevresindeki yağışların olumlu etkisine değinen Sağlam, "Nisan, mayıs aylarındaki yağışların iyi olması sayesinde mısırda dekar başına yüzde 10-15 rekolte artışı bekliyoruz. Sadece mısırda değil, herhangi bir hastalık yaşanmazsa bütün ürünlerde artış yaşanacaktır. Geçtiğimiz yıl rekolte ortalaması bin 400 kilogram civarında. Hasat ağustos eylül gibi olacak ama gidişat böyle sürerse bu yıl ortalama bin 500 kilogramı aşkın verim almayı bekliyoruz." diye konuştu.

- Adana'da verim beklentisi yüksek

Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen ise bölgenin zamanında ve iyi yağış almasının diğer ürünlere olduğu gibi mısıra da yaradığını kaydetti.

Geçen yıl Adana ve çevresinde yaklaşık 1 milyon 100 bin dekar alana mısır ekimi yapıldığını aktaran Girmen, "Bu yıl pamuğa doğru kaymalar yaşandığı için 950 bin dekarlık alanda ekim yapıldı. Yani ekim alanında yüzde 10'luk bir düşüş yaşandı. Ancak yağışların ve hava koşullarının iyi gitmesi, rekoltede artış beklentisini artırdı. Adana'da ortalama bin 200 kilogram gibi bir rekolte bekliyoruz. Bu 950 kilogram olan Türkiye ortalamasının üzerinde bir verim. İnşallah herhangi bir afet, hastalık yaşanmazsa mısırda çok güzel bir sezon yaşayacağız." ifadelerini kullandı.