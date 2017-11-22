Çukurova'nın

ADANA (AA) - İSMİHAN ÖZGÜVEN - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Çukurova'daki sulak alanlardan toplanarak işlenen kurbağaların bacağı, Avrupa'daki üç ülkenin mutfağına ulaştırılıyor.

Toplanmasından işlenmesine kadar her aşaması bin bir zahmet isteyen kurbağa bacağı, besin değeri yüksekliğinden dolayı bazı Avrupa ülkelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Adana'da su ürünleri fabrikasında işlenen kurbağalar, başta Fransa olmak üzere İtalya ve İsviçre'ye ihraç ediliyor.

Sulak alanlardan yılın her mevsimi toplanıp canlı olarak fabrikaya getirilen kurbağalar, burada boyutlarına göre ayrılıp talebe göre canlı ya da soğutulmuş olarak işlenerek yurt dışına gönderiliyor.

Sasu Su ve Tarım Ürünleri AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nil Ece Yamanyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllar önce babasının bir iş gezisi sırasında önüne yemek olarak kurbağa bacağı getirilmesi ve bunun da Çukurova'dan ihraç edildiğini öğrenmesiyle 2002 yılında bu işe başladıklarını söyledi.

Yıllardır babasının yürüttüğü işi, ikinci kuşak olarak kendisinin devam ettirdiğini anlatan Yamanyılmaz, genellikle kırsal alanlarda yaşayanlar tarafından toplanan kurbağaların kilogramını 9-15 lira arasından satın aldıklarını dile getirdi.

- "Ana tedarikçi Türkiye"

Yamanyılmaz, Türkiye'de tüketimi olmayan kurbağa bacağının Avrupa'nın vazgeçilmez gıda ürünleri arasında yer aldığını aktararak, "Avrupa'da özel günlerde ve geleneksel lokantalarda kurbağa bacağı olmazsa olmazdır. Haftada 3-4 ton kurbağa tesisimize geliyor. Sabah üretime giriyor, günlük kesim yapıyoruz. Akşam tesisten çıkan ürünleri hemen sevk ediyoruz. Yıllık 200 ton kurbağa işleyip ihraç ediyoruz. Etin yapısı, boyutu, lezzeti nedeniyle bu bölgedeki kurbağalar çok fazla tercih ediliyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın taze soğutulmuş kurbağa bacağının tek ve ana tedarikçisinin Türkiye olduğunu vurgulayan Yamanyılmaz, dondurulmuş üründe ise Uzak Doğu ülkelerinin rol aldığını kaydetti.

Yamanyılmaz, fabrikalarında çalışan işçilerini yanı sıra kurbağa toplayan çok sayıda kişinin aile bütçesine önemli katkılar sağladığını sözlerine ekledi.

