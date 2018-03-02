Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miller Holding Ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarının ardından Miller Holding’in Dakar'da bulunan şantiyesini de ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Senegal resmî ziyaretine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi eşlik etti.



MİLLER HOLDİNG YURTDIŞI ATAĞINA SENEGAL’DEN BAŞLADI

Çanakkale’nin merkezli Miller Holding’in yurtdışı pazara Senegal’den açıldığını belirten Miller Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Can Mildon, “Biz yurtdışına açılma sürecimizi Senegal ile başlattık. Yönetim Kurulu Başkanımız Mert Mildon’un cesareti ve vizyonerliği bizim yeni bir yol çizmemizi sağladı. Miller Holding olarak Afrika kıtası ve Senegal’i seçmemizin birçok nedeni var. Dünyanın en hızlı büyüyen ikinci bölgesi olan Afrika, Türk firmalarına tecrübelerini aktarmak için büyük fırsatlar sunuyor” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Mildon, “Bu ziyaret ile başlayan yeni süreç Türk firmaları olarak bize de güven ve güç verecektir” diye konuştu.



Afrika’nın birçok fırsatı bünyesine barındırdığını belirten Mildon, Türk firmalarının Afrika’da, “bölgenin dilini anlamak, bölge insanına yakın olmak, kaliteli ve hızlı hizmeti çok daha uygun fiyatlarla sunmak, başka ülke firmalarının adım atamayacağı noktalarda iş tamamlamak” gibi birçok avantajı olduğunu vurguladı.



“Miller Holding olarak, Senegal’de yatırıma başladıktan sonra Türk firmalarının buradaki avantajını çok daha yakından gördük” değerlendirmesinde bulunan Mildon, Senegal’de hal ve lojistik merkezi yaptıklarını ve bu iki merkezin de inşaatını kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini ifade ederek şunları söyledi:



CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇAĞRISI ÖNEMLİ

“Gelinen noktada Çanakkale’de doğmuş Miller Holding kuruluş vizyonuna bağlı olarak markasını Çanakkale’den 7 bin kilometre uzağa taşıdı. Bu bizim için gururdur. Senegal’de de yapacağımız projelerle kalıcı olmak istiyoruz. Bu topraklarda da, ismimizin “güvenilir” ve “kaliteli” sözcükleriyle eşdeğer olması için gece gündüz çalışıyoruz.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti Afrika ile ekonomik ilişkilerin artırılmasına açısından teşvik edici sonuçları olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaretinde tüm Türk firmalarını yatırım yapmak üzere Senegal'e özellikle davet etti. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türk firmaları Senegal'de bir kısmı tamamlanmış bir kısmı halen devam etmekte olan 775 milyon dolar değerinde 29 proje üstlendi. Bu projeler arasındaki bizim gerçekleştirdiğimiz hal binasının ve tır parkının yanı sıra raylı sistem gibi çeşitli projelerle Türk firmaları olarak Senegal'in kalkınmasına katkıda bulunuyoruz. Türkiye ile Senegal arasındaki ticaret hacmi 2017 yılında ilk kez 200 milyon dolar bandını geçti ve 250 milyon dolara yaklaştı. Hedef bu rakamı daha da yukarılara taşımak. 1947 yılında kurulan Çanakkale’de kurulan ve 50’inci yılımızı kutlayan Miller Holding olarak biz de bu hedefe hizmet etmekten, Türkiye’yi Senegal’de başarıyla temsil etmekten gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki Türk firmaları için de bakir bir kıtada yeni alanlara yönelmek ve yeni pazarlar oluşturmak, büyük bir fırsat olacaktır. Afrika’da çalışmanın da zorlukları olabilir. Birçok firma bu nedenle, Afrika’ya gelmekten çekiniyor olabilir ve daha gelişmiş pazarlara gidebilir. Ancak Türk girişimcilerinin en önemli özelliği, gece gündüz demeden en zorlu şartlarda dahi sözüne sadık kalıp, projesini tamamlamak. Zaten bu özelliğimiz bizi bütün dünyada aranılan bir noktaya taşıdı. Bu nedenle Türk firmaları Afrika pazarında rahatlıkla çalışabilir.”



MİLLER HOLDİNG’İN YENİ HEDEFİ KUZEY AFRİKA

Senegal’in yanı sıra Kuzey Afrika ülkelerinin de yeni pazar ülke hedeflerinde olduğunu ifade eden Mildon, “Senegal bizim için bir anlamda bir anahtar görevi gördü. Sadece kamu yatırımları alanında değil konut alanındaki tecrübelerimizi de Afrika’ya taşımak istiyoruz. Miller Holding olarak Türkiye’de konut alanına da yöneldik ve oldukça güzel sonuçlar aldık. Başta Senegal olmak üzere Afrika ülkelerinde kamu yatırımlarına ve konut yatırımlarına dahil olmak istiyoruz. Bu konuda da iddialıyız” şeklinde konuştu.