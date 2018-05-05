ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul Gençlik Festivali" kapsamında, Ziraat Bankasının koleksiyonundaki eserlerden oluşan "Işık ve Renk Dijital Sergisi"ni ziyaret ettiği bildirildi.

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünkü sergi ziyaretinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın eşlik etti.

Eserler hakkında bilgi alan Erdoğan, sergideki "Ziraat Kubbe" alanında Türkiye'de ilk kez bir sergide uygulanan çoklu projeksiyon teknolojisiyle 5K çözünürlükteki eser gösterimini izledi.

- 13 Mayıs'a kadar gezilebilecek

Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde, sergi için özel olarak 2 bin 500 metrekare alana inşa edilen, bin 500 metrekare kapalı alana sahip komplekste, ileri teknoloji kullanılarak oluşturulmuş dijital sergi galerisi ile 20 metre çapında Ziraat Kubbe yer alıyor.

Işık ve Renk Dijital Sergisi, 13 Mayıs'a kadar gezilebilecek.