Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık alımı açıklaması

GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Yaşar İbaş, TMO'nun 1 Kasım'dan itibaren fındık alımına başlayacak olmasının serbest piyasayı olumlu etkileyeceğini söyledi.

İbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçiler ve sektörün uzun süredir sabırsızlıkla TMO'nun piyasaya girmesini beklediğini, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kararın resmen açıklandığını anımsattı.

TMO'nun Giresun kalite fındığını 14,5 liradan alacak olmasını da memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren İbaş, "Beklentilerin karşılandığı bir karar. TMO'nun alım yapması başta fiyatlar olmak üzere serbest piyasayı olumlu yönde etkileyecektir." dedi.

Geçtiğimiz sezon TMO'nun Giresun'da alım için GTB'nin lisanslı deposunu kullandığını, yeni alım döneminde de işbirliği içerisinde olmak istediklerini vurgulayarak, şunları aktardı:

"2017 ürünü fındıkta TMO depomuza yaklaşık 12 bin ton fındık bırakmıştı. Şu anda 5 bin ton kapasitemiz daha mevcut. TMO yetkilileri ile geçtiğimiz günlerde yaptığımız görüşmede bu konu hakkında istişarede bulunmuştuk. Önümüzdeki günlerde TMO yetkilileri ile yeniden görüşerek nihai karar alınmış olunur."