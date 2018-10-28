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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık alımı açıklaması

- Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan: - "TMO'nun mutlaka alım yapması ve fiyatın da 15 lira bandında olması gerektiğini defalarca beyan ettik. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sese kulak verdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık alımı açıklaması
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GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) mutlaka fındık alımı yapması ve fiyatın da 15 lira bandında olması gerektiğini defalarca beyan ettiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sese kulak verdiğini belirtti.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, fındık konusunda ziraat odalarının sürdürdüğü mücadelenin karşılığının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla alındığını ifade etti.

Karan, 1 Kasım itibarıyla fındık sektöründe çok şeylerin değişeceğini ve piyasada taşların yerine oturacağını kaydederek, şöyle devam etti:

"TMO'nun mutlaka alım yapması ve fiyatın da 15 lira bandında olması gerektiğini defalarca beyan ettik. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sese kulak verdi. Fındık fiyatında yaşanan tartışmalara son noktayı koydu ve üreticinin yüzünü güldürdü."

Çiftçinin ürününe sahip çıktığına ve elinde halen fındık bulunduğuna işaret eden Karan, "Fındık üreticisi hiç olmadığı kadar bilinçli davrandı ve ürününe sahip çıktı. Pazara fındık indirmedi ya da ihtiyacı kadarını getirdi. Sabretti, ısrarla TMO'nun alım fiyatını bekledi, bunun karşılığını da gördü." ifadesini kullandı.

Karan, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kararın alınmasında emeği bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ile bölge milletvekillerine, üreticiler adına teşekkür ettiklerini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanFındıkGiresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin KaranTMO
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