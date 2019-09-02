"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri yüzleri güldürdü"

KONYA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'daki toplu açılış töreninde verdiği müjdeler, kentte sevinçle karşılandı.

Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün toplu açılış töreninde verdiği müjdelerin çiftçileri sevindirdiğini söyledi.

Pancar üretim merkezlerinden biri olan Konya Ovası'nda çiftçilerin merakla açıklanacak fiyatı beklediğini aktaran Kağnıcıoğlu, "Cumhurbaşkanımızın pancarda açıkladığı fiyat çiftçimizin yüzünü güldürdü. Beklediğimiz fiyatı aldık. Son dönemde artan girdiler, çiftçinin cebine fazlasıyla dokunuyordu. Böylelikle verilen fiyat, pancar üreticisine rahat nefes aldıracaktır." diye konuştu.

Kağnıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şeker kotalarının yeniden düzenleneceği ve nişasta bazlı şeker oranını bu yılın sonunda yüzde 2,5'e kadar indirileceği müjdesinin de üretici ve tüketiciyi memnun ettiğini söyledi.

İlave 1,5 milyon ton pancar kotasının üretimi artıracağını belirten Kağnıcıoğlu, "Bu anlamda da çiftçimiz geleceğe umutla bakıyor. Ürün deseninde kazançlı alternatifler çoğalıyor. Fiyat ve üretimin artacak olmasından dolayı çok mutluyuz." dedi.

- "Bu yatırımların karşılığını vereceğiz"

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk de yapılan yatırımların kentin geleceğine büyük katkı sağlacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya için son derce önemli yatırım ve organizasyonların da müjdesini verdiğini anımsatan Öztürk, şunları kaydetti:

"İlk etap ihalesi eylül ayı içerisinde yapılacak Konya Metrosu büyük bir kamu yatırımıdır. Metro, merkez şehir olma yolunda ilerleyen Konya'nın hedeflerine bir katkı daha sağlayacaktır. 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisinin ev sahibi olarak Konya'nın seçilmesini de şehrimizin tanıtımı açısından avantaj olarak görmekteyiz. Konya'da yapılan kamu yatırımları 2008'de 235,3 milyon lira iken 2018 sonunda yüzde 305,1 artışla 953,3 milyon lira düzeyinde gerçekleşmiştir. Her alanda daha çok üreterek ve başarılar ortaya koyarak bu yatırımların karşılığını vereceğiz. Son derce önemli yatırım ve organizasyonların müjdesini veren Cumhurbaşkanımıza iş dünyası adına teşekkür ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Mevlana Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde, Konya Metrosu ihalesinin eylülde yapılacağını, Konya'nın, 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın 5'incisine ev sahipliği yapacağını, KOP kapsamında 600 bin dekar arazinin sulamaya açılacağını ve pancar fiyatını da ton başına 235 liradan 300 liraya yükselttiklerinin müjdesini vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca kentte 645 milyon lira tutarındaki 88 tesisisin açılışını gerçekleştirmişti.







