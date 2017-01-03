Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi Bingöllüleri sevindirdi

BİNGÖL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İzmir Tire'deki SÜTAŞ Entegre Tesisleri'nin açılışında sarf ettiği, "Bu tesis gibi büyük kapasiteye ve modern alt yapıya sahip üretim merkezlerinin sayısını çoğaltmalıyız. Az önce Bingöl'de böyle bir adım atılması konusunu konuştuk, inşallah o süreci de hızlandırmamız lazım. Bingöl gibi bir ilimizde böyle bir entegre tesisin kuruluyor olması şüphesiz ki hem istihdam sağlayacak hem üretim sağlayacak böylece oralar da ayağa kalkacaktır." şeklindeki sözlere, SÜTAŞ Genel Müdürü Muharrem Yılmaz'ın da olumlu yanıt vermesi Bingöllülerde heyecan oluşturdu.



-"Yatırım kararı memnuniyet verici"



Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doğan Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların yüzde 70'inin hayvancılıkla geçimini sağlığı kentte, günde yaklaşık 50 ton süt üretildiğini söyledi.



SÜTAŞ gibi büyük bir firmanın kentte yatırım yapmasının sadece Bingöl'e değil, tüm bölgeye katkı sağlayacağına işaret eden Koç, "SÜTAŞ'ın Bingöl'e yatırım kararı alması memnuniyet verici. Bingöl'de hayvancılığın gelişmesi ve sütün satılması için büyük bir sanayi firmasının olması gerekiyor. Bu kararın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz." dedi.



-"Yatırım bölgedeki 22 kente katkı yapacak"



Bingöl Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Kaysadu da yatırımın hem istihdama hem de hayvancılığın gelişmesine önemli katkı sunacağını belirterek, "Bingöl halkı olarak çok mutlu olduk. Bölgemizdeki 22 kente bu yatırım katkı yapacaktır. Böylece hayvancılık gelişir, istihdam imkanı sağlanır." diye konuştu.



Bingöl Ziraat Odası Başkanı Mustafa Karaarslan, "SÜTAŞ'ın yatırımıyla Bingöl’deki hayvan varlığı ciddi oranda artacak, binlerce insanımız doğrudan ve dolaylı olarak istihdam edilecek." değerlendirmesinde bulundu.



Bingöl Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Butaku, SÜTAŞ'ın yatırımı sayesinde özel sektörün de Bingöl'e ilgi göstereceğini söyledi.



Vatandaşlardan Ahmet Buğu da yatırım kararını çok olumlu bulduklarını söyledi. "Yıllardır bu yatırımı bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız destek verdi, inşallah bu yatırım gerçekleştirilecek." diyen Buğu, tesisin hayırlı olmasını diledi.