Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon moda dünya food istanbul
Değişim başladı
Değişim başladı
Katarakt tekrarlamaz!
Katarakt tekrarlamaz!
Fındık üreticisi endişeli
Fındık üreticisi endişeli
Arçelik'e İklim Liderliği Ödülü
Arçelik'e İklim Liderliği
Otomotivde sert düşüş
Otomotivde sert düşüş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Romanya'da

- Fuat Oktay: - "Romanya'nın Avrupa Birliği dönem başkanı olması hasebiyle hem bölgesel ilişkiler hem de AB ile ilişkilerde bizi desteklemesi nedeniyle yakın ilişkilerimiz var. Bunu fırsata dönüştürebiliriz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Romanya'da
banner17

BÜKREŞ (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Romanya'nın Avrupa Birliği dönem başkanı olması hasebiyle hem bölgesel ilişkiler hem de AB ile ilişkilerde bizi desteklemesi nedeniyle yakın ilişkilerimiz var. Bunu fırsata dönüştürebiliriz." dedi.

Oktay, "Onur Konuğu" olduğu Romanya-Bulgaristan-Sırbistan-Yunanistan Dörtlü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Bükreş'te bir otelde, DEİK Türkiye-Romanya İş Konseyi ev sahipliğinde Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, burada yaptığı konuşmada, Romanya ile Türkiye'nin 6,3 milyar dolarlık bir ticaret hacminin bulunduğunu anımsattı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Romanya ile 10 milyar dolar ticaret hedefi ortaya koyduğunu aktaran Oktay, Romanya'da 10 milyar doları da geri bırakacak fırsatlarla ilgilenmeleri gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Romanya ile ticaret dengesinin artı değer kaydettiğini belirten Oktay, şunları söyledi:

"1,4 milyar dolarlık artı değer bizim açımızdan önemli. Türkiye ve Romanya'da ilişkilerin artırılmasına dönük son derece olumlu bir atmosfer var. Romanya'nın Avrupa Birliği dönem başkanı olması hasebiyle hem bölgesel ilişkiler hem de AB ile ilişkilerde bizi desteklemesi nedeniyle yakın ilişkilerimiz var. Bunu fırsata dönüştürebiliriz. Fırsatları değerlendirmek, sorunlarınızı, taleplerinizi dinlemek için buradayım." diye konuştu.

Oktay, toplantının basına kapalı devam eden bölümünde, iş insanlarının sorun ve taleplerini dinledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OktayDEİK Türkiye-Romanya İş Konseyiİş Insanları Ile Görüşme
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5