Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Romanya'da

BÜKREŞ (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Romanya'nın Avrupa Birliği dönem başkanı olması hasebiyle hem bölgesel ilişkiler hem de AB ile ilişkilerde bizi desteklemesi nedeniyle yakın ilişkilerimiz var. Bunu fırsata dönüştürebiliriz." dedi.

Oktay, "Onur Konuğu" olduğu Romanya-Bulgaristan-Sırbistan-Yunanistan Dörtlü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Bükreş'te bir otelde, DEİK Türkiye-Romanya İş Konseyi ev sahipliğinde Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, burada yaptığı konuşmada, Romanya ile Türkiye'nin 6,3 milyar dolarlık bir ticaret hacminin bulunduğunu anımsattı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Romanya ile 10 milyar dolar ticaret hedefi ortaya koyduğunu aktaran Oktay, Romanya'da 10 milyar doları da geri bırakacak fırsatlarla ilgilenmeleri gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Romanya ile ticaret dengesinin artı değer kaydettiğini belirten Oktay, şunları söyledi:

"1,4 milyar dolarlık artı değer bizim açımızdan önemli. Türkiye ve Romanya'da ilişkilerin artırılmasına dönük son derece olumlu bir atmosfer var. Romanya'nın Avrupa Birliği dönem başkanı olması hasebiyle hem bölgesel ilişkiler hem de AB ile ilişkilerde bizi desteklemesi nedeniyle yakın ilişkilerimiz var. Bunu fırsata dönüştürebiliriz. Fırsatları değerlendirmek, sorunlarınızı, taleplerinizi dinlemek için buradayım." diye konuştu.

Oktay, toplantının basına kapalı devam eden bölümünde, iş insanlarının sorun ve taleplerini dinledi.