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"Cumhurbaşkanımız üreticilerimizin yüzünü güldürmüştür"

- Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu: - "Sayın Cumhurbaşkanımız bölgemize verdiği önemi bir kez daha göstererek, fındık fiyatını bizatihi kendisi beklentilerin üzerinde bir fiyatla açıklayıp üreticilerimizin yüzünü güldürmüştür"

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TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız bölgemize verdiği önemi bir kez daha göstererek, fındık fiyatını bizatihi kendisi beklentilerin üzerinde bir fiyatla açıklayıp üreticilerimizin yüzünü güldürmüştür." ifadesini kullandı.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nde fındık üreticilerinin merakla beklediği taban fiyatların, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda kamuoyu ile paylaşıldığını belirtti.

Murat Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bölgemize verdiği önemi bir kez daha göstererek, fındık fiyatını bizatihi kendisi beklentilerin üzerinde bir fiyatla açıklayıp üreticilerimizin yüzünü güldürmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Trabzon'umuz adına teşekkür ediyorum. Fındık taban fiyatının üreticimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Zorluoğlu, üreticilere verimli ve kazançlı bir sezon için fındığı tam olgunlaşmadan toplamamaları ve pazara indirmek için acele etmemeleri uyarısında bulundu.

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Fındık FiyatlarıTrabzonTrabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu
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