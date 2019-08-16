ANKARA (AA) - Enerji ve tabii kaynak yatırımlarının hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilmesini koordine etmek amacıyla kurulan Enerji Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulunun adı Enerji ve Tabii Kaynak Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu olarak değiştirildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Kurul, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ilgili bakan yardımcısının başkanlığında, yatırımın niteliğine göre davet edilecek Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Çevre ve Şehircilik, Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm, Tarım ve Orman, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Devlet Su İşleri, Elektrik Üretim AŞ, Karayolları, Maden Tetkik ve Arama, Maden ve Petrol İşleri, Orman, Tapu ve Kadastro, Türkiye Elektrik İletim AŞ ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu genel müdürlüklerinden kurum adına karar vermeye yetkili üst düzey temsilcilerden oluşacak.

Enerji ve Tabii Kaynak Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu, kamu ve özel sektör tarafından yapılan ve yapılacak yatırımların izin süreçlerinin takip, denetim ve koordinasyonunu sağlayacak.



Kurul, çalışmalarında ihtiyaç duyulacak ayrıntılı bilgilerin alınması ve değerlendirilmesi amacıyla alt komite, danışma ve çalışma grupları oluşturabilecek.

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum temsilcileri ve özel sektör temsilcileri Kurul toplantılarına davet edilebilecek ve alt kurul, komite, danışma grupları ve çalışma gruplarında yer alabilecek.

Kurulun sekretarya hizmetleri ve koordinasyon işleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Tüm kamu kurum ve kuruluşları, yapılacak çalışmalarda ve alınan kararların uygulanmasında Kurula gereken desteği sağlayacak.