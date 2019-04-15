Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin moda EWE Bilsan dünya
İyi Geceler Ekonomi
İyi Geceler Ekonomi
Av sezonu bitiyor
Av sezonu bitiyor
Yaşadıkları kabusu anlattılar
Kabusu yaşadılar!
Türk-Arap İş Zirvesi
Türk-Arap İş Zirvesi
Türkiye'de hibrit çağı başlıyor
Hibrit çağı başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına bilişim personeli alınacak

- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca, veri analizi, geliştirme ve raporlama, yazılım geliştirme alanlarında 7 bilişim uzmanı istihdam edilecek

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına bilişim personeli alınacak
banner17

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca, veri analizi, geliştirme ve raporlama, yazılım geliştirme alanlarında 7 bilişim uzmanı alınacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında istihdam edilmek üzere sözlü ve uygulamalı sınav sonucu 7 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Alınacak personel veri analizi, geliştirme ve raporlama, yazılım geliştirme alanlarında çalışacak.

Başvuracakların fakültelerin 4 yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor.

Başvurular, Başkanlığın "http://www.sbb.gov.tr" internet adresinden 15-29 Nisan döneminde yapılabilecek.

İstihdam edilecek personele 12 bin 744,98 lira aylık brüt tavan ücret ödenecek.

Başkanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenleme ve ödeme yapma yetkisini kullanabilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Strateji Ve Bütçe BaşkanlığıGeliştirme Ve Raporlama UzmanıVeri Analizi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5